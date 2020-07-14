Белорус через границу пытался незаконно пронести аквариумных рыбок, тритонов и лягушек. Фото: Госпогранкомитет

Аквариумные рыбки находились в пакетах с водой, а декоративные земноводные - в пластиковых контейнерах

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Белорус попытался пронести незаконно через границу аквариумных рыбок, тритонов и лягушек. Об этом сообщили на официальном сайте Государственного пограничного комитета РБ.

«Военнослужащие Мозырьского пограничного отряда на участке пограничного поста «Боровое» 14 июля, во вторник, предотвратили попытку незаконного перемещения с территории Украины в Беларусь аквариумных рыбок и декоративных земноводных», - рассказали в Госпогранкомитете.

Мужчина переносил аквариумных рыбок в пакетах с водой, а тритонов и лягушек - в пластиковых контейнерах. Их передали сотрудникам Гомельской таможни.

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