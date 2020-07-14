2020-07-14T17:05:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорус через границу пытался незаконно пронести аквариумных рыбок, тритонов и лягушек

Аквариумные рыбки находились в пакетах с водой, а декоративные земноводные - в пластиковых контейнерах
ИННА КОРСАК
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Белорус через границу пытался незаконно пронести аквариумных рыбок, тритонов и лягушек. Фото: ГоспогранкомитетБелорус через границу пытался незаконно пронести аквариумных рыбок, тритонов и лягушек. Фото: Госпогранкомитет
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Белорус попытался пронести незаконно через границу аквариумных рыбок, тритонов и лягушек. Об этом сообщили на официальном сайте Государственного пограничного комитета РБ.

«Военнослужащие Мозырьского пограничного отряда на участке пограничного поста «Боровое» 14 июля, во вторник, предотвратили попытку незаконного перемещения с территории Украины в Беларусь аквариумных рыбок и декоративных земноводных», - рассказали в Госпогранкомитете.

Мужчина переносил аквариумных рыбок в пакетах с водой, а тритонов и лягушек - в пластиковых контейнерах. Их передали сотрудникам Гомельской таможни.

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