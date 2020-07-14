Стало известно, кто заменит «ссыльных» ведущих Дениса Дудинского и Катерину Раецкую на «Славянском базаре»

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Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, что после поста в личном Facebook в поддержку магазина symbal.by Дениса Дудинского отстранили сначала с телеэфиров, а затем ему сообщили, что и вести «Славянский базар» в Витебске в 2020 году он не будет. Сам шоумен полушутя сообщал, что хотя его супруга в сети не публиковала какие-то громкие высказывания, ее так же заменили - как «жену декабриста». Обиду на сам конкурс Дудинский не затаил и пообещал при необходимости, помочь новым ведущим, как только их назовут, - так как материал он уже подготовил.

И вот стала известна новая пара ведущих конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре». Вместо Дениса Дудинского - Илья Кононов, а Катерину Раецкую заменили Анной Квилория. Оба - ведущие Белтелерадиокомпании, сообщили tut.by в дирекции фестиваля.

Что известно о новых ведущих? Конононову скоро исполнится 31 год, он экс-футболист, с 2014 года работает на телевидении. В последнее время на телеканале «Беларусь 2» ведет передачи «Копейка в копейку» и «Включайся!».

Его партнерше Анне Квилория 32 года, она профессиональный журналист - журфак БГУ окончила в 2008 году, с этого же времени и работает в структуре Белтелерадиокомпании. Сейчас Квилория работает исполнительным продюсером Генерального продюсерского центра, руководит на проекте «Включайся».

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