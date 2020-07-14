ЕС отреагировал на отказ в регистрации кандидатов президенты Бабарико и Цепкало

В ЕС призвали белорусские власти уважать права граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний в последние несколько недель перед выборами. Фото: AFP.

И потребовал немедленного официального приглашения для наблюдателей за выборами от БДИПЧ/ОБСЕ

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Во вторник, 14 июля, ЦИК Беларуси зарегистрировал 5 кандидатов на пост президента Беларуси. При этом Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации.

Отзыв на сложившуюся ситуацию сразу же дал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Его заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

Так в своем открытом заявлении европейский парламентарий прокомментировал отказ в регистрации кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало как то, что власти Беларуси не обеспечили содержательную и конкурентную политическую борьбу.

Боррель уточнил, что Виктору Бабарико отказали в регистрации, объяснив, что «якобы в его декларации о доходах и имуществе найдены несоответствия», а Цепкало - «из-за якобы недостаточного количества действительных подписей для выдвижения и сокрытия его женой сведений о праве собственности на акции «Приорбанка».

- Полная непрозрачность процесса проверки подписей, собранных в свою поддержку кандидатами, подрывает доверие к регистрационному процессу. Да и существующие правовые положения создают непропорциональные и необоснованные барьеры для выдвижения кандидатов, противоречащие обязательствам в рамках ОБСЕ и других международных стандартов, - добавил парламентарий.

В конце своего заявления верховный представитель ЕС потребовал, чтобы со стороны Беларуси незамедлительно были высланы официальные приглашения для наблюдателей на выборах от БДИПЧ/ОБСЕ.

- В Евросоюзе ожидают, что белорусские власти будут уважать права белорусских граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний в следующие несколько недель перед выборами. В ЕС по-прежнему привержены укреплению взаимодействия с белорусским народом и гражданским обществом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, но права человека и демократия останутся в центре нашего внимания при формировании политики в отношении данной страны, - резюмировал Боррель.

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