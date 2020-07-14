Видеофакт. Пьяный водитель, уходя от ГАИ, выскочил из машины и побежал в лес, а авто поехало дальше

Нарушитель попытался скрыться от гаишников в лесу. Фото: стоп-кадр | видео УВД Миноблисполкома.

Ночная погоня произошла на трассе под Логойском

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Происшествие с погоней произошло ночью в субботу, 11 июля, на территории Логойского района, сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома.

О нетрезвом автолюбителе в милицию сообщили очевидцы. Звонивший сказал, что водитель «Форд Гэлакси» сел за руль в пьяном состоянии, едет он по дороге Семково - Приселки. На трассу сразу же выехал наряд ОГАИ.

- Нарушителя инспекторы настигли на 26-ом километре автотрассы Р-40, соединяющей Боровляны с Логойском. На сигналы и требования сотрудников ГАИ водитель не реагировал. Но на 15-ом километре попробовал уйти по-своему: притормозил у края встречной полосы, выскочил из-за руля и побежал в лес, авто при этом продолжило движение, - пояснили в пресс-службе.

Водителя инспекторы догнали и доставили в медучреждение для освидетельствования. В больнице 49-летний водительот медосвидетельствования отказался, на него составлены несколько протоколов об админнарушениях.

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