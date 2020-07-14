МВД предупредил белорусов, что собраться на улицах городов призывают зарубежные интернет-ресурсы

В МВД констатировали: несанкционированные акции, мероприятия и собрания будут пресекаться. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В силовом ведомстве попросили не поддаваться на провокации. А еще напомнили, что милиционеры и ОМОН будут принимать все меры, чтобы сохранить общественный порядок

Изменить размер текста: A A

После оглашения зарегистрированного списка кандидатов на президентских выборах 2020 года, во вторник, 14 июля, где в итоге осталось 5 претендентов на пост главы страны, а Цепкало и Бабарико не были зарегистрированы, в МВД обратились к жителям Беларуси.

Так пресс-служба силового ведомства констатировала, что ряд ресурсов и интернет-пользователей в сети, находящихся за пределами Беларуси, призвали граждан выйти на улицы городов республики.

В ведомстве напомнили о недопустимости проведения несанкционированных акций и также о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях.

- Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством, - предупредили в МВД.

В заключении правоохранители попросили белорусов проявлять «разум и мудрость», не поддаваться на провокации, соблюдать законодательство страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД Беларуси предупредили, что интернет может быть заблокирован.

Доступ к «деструктивным ресурсам» преградят, если возникнет угроза национальной безопасности (подробности).

Фотофакт. В Минске оштрафовали участников несанкционированного велопробега солидарности.

Не сообщается, сколько человек участвовали в стихийном велопробеге, но штрафы получили не менее 15 велосипедистов (подробности).

«Людьми зваться»: В Гомеле сотни человек встали в цепь солидарности.

Бойцы ОМОН массово не задерживали, но ходили шеренгой и рассеивали собравшихся (видео; подробности).