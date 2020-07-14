2020-07-14T20:51:29+03:00
Политика
КП Беларусь

В Минске люди собрались на акцию несогласия

Улицы частично перекрыты, в город выехали автозаки, людей задерживают [фото]
Алеся ДОБЫШ
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На улицы Минска люди вышли в поддержку незарегистрированных претендентов в кандидаты.На улицы Минска люди вышли в поддержку незарегистрированных претендентов в кандидаты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Около 19 часов на проспекте Независимости в районе площади Победы стали собираться люди. Автомобилисты, которые проезжают мимо, непрерывно сигналят, люди в ответ аплодируют.

На улицах замечены несколько автозаков. В МВД рассказали, что милиция готовится к неспециализированным акциям. В ведомстве добавили, что в интернете белорусов призывают собраться на улицах своих городов для проведения несанкционированных акций и предупредили об ответственности.

Несогласные с решением ЦИК вышли на улицы Минска, несмотря на предупреждение МВД. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несогласные с решением ЦИК вышли на улицы Минска, несмотря на предупреждение МВД.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий! Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством, - предупредили в пресс-службе ведомства. - Просим белорусов проявить разум и мудрость. Не поддавайтесь на провокации, соблюдайте национальное законодательство.

ГАИ начало перекрывать проспект Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ГАИ начало перекрывать проспект Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Примерно в 19.40 дорогу в сторону цирка частично перекрыли. В 20 часов люди шли плотным потоком в сторону Октябрьской.

Возле цирка толпу, которая шла от площади Победы, оттеснил автозак, из него выбежали сотрудники в форме - возможно, некоторых людей, которые находились там, задержали.

Проезжающие автозаки и автомобили милиции люди встречают свистом и криками.

Сигналят и водители маршрутных такси. Недалеко от стелы на площади Победы, где стоит много людей, периодически останавливаются автозаки, людей задерживают. Автомобильные гудки здесь звучат непрерывно. Люди, убегая от сотрудников ОМОН, шутят: «Это такое белорусское развлечение - убегать от автозаков».

Велосипедисты присоединились к несанкционированной акции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Велосипедисты присоединились к несанкционированной акции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, 14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. На удостоверение кандидата претендовали семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко. Отказали в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

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