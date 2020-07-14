Миллиарды, офшоры и вклады в семейное поместье: что зачитала Ермошина из письма КГК о деятельности Бабарико?

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что на президентских выборах Беларуси 2020 года зарегистрированы пять кандидатов. Виктора Бабарико ЦИК не зарегистрировал, а комментируя это решение, Лидия Ермошина зачитала бумаги силовиков.

Вот какие цифры из документов письма, поступившего от КГК в Центризбирком, были озвучены.

Так пояснялось, что в декларации потенциального кандидата не были указаны некоторые матсредства и недвижимость, а кроме того - прибыль из ряда подконтрольных коммерческих фирм: «Приватлизинга», «Системы обработки информации» и «Правового диалога».

Еще в Комитете госконтроля сообщили, что Бабарико была создана ОПГ, в которую вышли экс-руководители и действующие управленцы «Белгазпромбанка». Члены данной группировки якобы смогли зарегистрировать на Виргинских островах (Прим.: в офшорной юрисдикции) со счетами в кипрских банках и иных государств сеть подконтрольных им фирм-прокладок, через которые выводили за рубеж и отмывали деньги. По оценке КГК обороты данной деятельности с 2009 по 2019 годы составили около 9 миллиардов долларов дивидендов, перечисленных в итоге партнерам в Латвии.

А в 2008 - 2012 годах, как сообщили белорусским коллегам органы Боснии и Герцеговины, офшорная структура Бабарико перечислила более 232 тысяч долларов. Все деньги были потрачены с банковских карт, принадлежащих Бабариков, в различных торговых центрах в Вильнюсе.

Еще в Госконтроле выяснили, что в 2016 - 2017 годах офшорная компания Бабарико получила крупные суммы от заграничной компании за договор-аренды недвижимости на Кипре - так же в собственности экс-банкира.

Часть средств Бабарико еще будто бы вложил в модернизацию «семейного поместья» в деревне Мочано, сообщил КГК. С 2009 по 2015 годы стоимость сельской недвижимости возросла с 327 тысяч долларов до 3 миллионов «зеленых».

Установлено, что с 2016 по 2020 годы от директора компании «Активлизинг» Виктор Бабарико получил 1,3 миллиона рублей. То есть в 2019 году обрел не менее 450 тысяч долларов, которые не были указаны в декларации.

Резюмируя, в Госконтроле заявили в письме, что располагают фактами использования Бабарико иностранной финпомощи - действий противоречащих Избирательному кодексу.

На предъявленные Бабарико обвинения заочно ответил его адвокат Дмитрий Лаевский. В своем Facebook он написал, что озвученные обвинения и следственные действия, как и телерепортажи, он и его коллеги обжаловали в Генпрокуратуре. Также он написал, что письмо (Прим.: письмо КГК) является только мнением лица, подписавшего письмо. Оно не предъявлялось самому претенденту и его защите. А сведения, изложенные в нем, не являлись предметом судебной оценки.

- Вы думали, в конце этого текста будут выводы, вызывающие жалость? Не дождетесь. Работаем с новой силой! – резюмировал Лаевский.