Фотофакт. В Минске 14 июля закрыли центральную станцию метро - Купаловская. И Октябрьскую, похоже, тоже

Корреспондент «Комсомолки» сообщает, что станцию закрыли для посадки и высадки, а переход между линиями преградили лентой

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Вечером во вторник, 14 июля, в метрополитене Минска закрыли для посадки и высадки пассажиров центральную станцию на красной ветке метро. Что происходит?

Около 20.30 часов вечера стало известно, что станции минской подземки в центре города временно закрыли. Об этом пассажирам объявили прямо во время движения.

- Объявили, что станция временно закрыта для посадки и высадки пассажиров. На платформе - пусто, переход на другую ветку перекрыт какой-то белой лентой. Но поезд остановился на станции и было слышно, что дежурный повторяет такую же информацию, что станция временно закрыта, - сообщила корреспондент «Комсомолки».

Ту же информацию - о временном закрытии станции объявили и на «Октябрьской». Пассажиров также попросили воспользоваться наземным транспортом, то есть станции закрыли только на вход. А просто выйти наверх - еще можно.

Пояснительной информации на момент написания статьи в Твиттерах Минского метрополитена и МЧС не появилось. Таким образом, можно сделать выводы, что закрытие станций с каким-либо ЧС не связано.

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