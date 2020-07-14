2020-07-14T21:57:43+03:00
Политика
КП Беларусь

В Минске, Гомеле и Бресте на несанкционированных акциях задержали журналистов

Корреспонденты различных СМИ, ведущие прямые трансляции с улиц, были задержаны силовиками
Надежда БУТОВИЧ
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На акциях несогласия задерживали журналистов, которые транслировали события с несанкционированных мероприятий.На акциях несогласия задерживали журналистов, которые транслировали события с несанкционированных мероприятий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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О том, что после оглашения ЦИК информации о зарегистрированных кандидатах и отказа Бабарико и Цепкало в регистрации, белорусы в некоторых городах вышли на так называемые акции несогласия.

Частично центральные улицы белорусской столицы были перекрыты, в Минске были замечены автозаки, сообщалось о задержаниях. Как сообщали корреспонденты «Комсомолки» проспект Независимости был перекрыт от ГУМа до стелы «Минск - город герой». Авто далее пропускал инспектор ГАИ, но дозировано, велосипедистов не задерживали.

До этого в МВД предупреждали о том, что провокации будут пресекаться и правоохранители будут всеми силами сохранять общественный порядок.

Позже стало известно, что во время несанкционированных мероприятий начали задерживать журналистов, некоторых - прямо во время прямых трансляций в интернете с места событий.

На улицах Минска ОМОН задерживал и простых участников акции и журналистов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улицах Минска ОМОН задерживал и простых участников акции и журналистов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Известно как минимум об одиннадцати задержанных репортерах. В Минске задержали корреспондентов «Еврорадио» - журналисты Ильин и Майоров вели стрим с площади Победы. На некоторое время был задержан, но позже отпущен корреспондент TUT.BY Судников. Также задержали внештатного журналиста газеты «Новое время» Артема Лява, журналистов «Радио Свобода» Пилецкого и Рябчика и журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву. В Гомеле на акциях солидарности задержали журналистов «Сильные Новости» Пужинскую, Дробышевскую, Глушакова. Также в Бресте был задержан спецкор TUT.BY Стас Коршунов.

Задержание на проспекте Независимости, возле парка имени Горького. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание на проспекте Независимости, возле парка имени Горького.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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