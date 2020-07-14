Символ дня 14 июля: У здания ЦИК птица швырнула дохлую мышь на головы журналистам

В Минске перед зданием ЦИК птица бросила дохлую мышь. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Перед объявлением итогов о зарегистрированных кандидатах на предстоящих президентских выборах 2020 года во вторник, 14 июля, у здания ЦИК произошел незаурядный инцидент.

Как рассказала корреспондент «Комсомолки», пока журналисты и некоторые члены инициативных групп ждали оглашения результатов, прямо перед входом в Дом правительства на голову одной журналистке упала… дохлая мышь. Грызуна выронила пролетающая мимо птица. Кто-то рассмеялся - потеря потерь, а другие увидели в этом плохую примету и даже зловещий знак.

«Комсомолка» заглянула в источники: дохлая мышь – это к чему?

Видеть мышь во сне, толкуют сонники, сулит разного рода неприятности: от проблем дома и на работе, до вранья со стороны друзей. Но ведь тут не сон, а мышь наяву!

По народным приметам, как и во сне, мыши в реальной жизни ничего хорошего не предвещают. Если трупик мыши найти в поле, лесу или просто на дороге - это грозит неудачей в последнем начинании. Но тут же уточняется, что и потерянный результат мог бы быть ненужным или даже вредным.

По другой версии найденная у дома или порога мертвая мышь принесет незаслуженные обиды от домашних или друзей, или даже болезнь кого-то из родных.

Но есть и совершенно обратное предсказание, что того, кто нашел дохлую мышь, в скором времени ожидает рост доходов и сохранность богатства.

Что посулит находка у дома правительства? Давайте будем надеяться на лучшее!

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