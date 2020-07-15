Центризбирком определил очередность выступлений кандидатов по радио и ТВ

Также у кандидатов есть возможность опубликовать свои программы в газетах «Республика» и «Звязда» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как и во время предыдущих кампаний Александр Лукашенко от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления отказался

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Зарегистрированные кандидаты в президенты Беларуси выступят по два раза в вечернем эфире «Беларусь 1» и столько же в эфире белорусского радио, сообщает Интерфакс.

1 июля в 17.00 выступления по ТВ начнёт Тихановская. Сразу после неё, в 17:30, выступит Канопацкая. В 18:00 выступит Черечень и в 18:30 Дмитриев, соответственно. 28 июля очередность поменяется. Сперва, в 17:00 выступит Черечень, после — Дмитриев, Тихановская, Канопацкая. 30 июля состоятся теледебаты. 20 июля Дмитриев выступит по радио с 08:30 до 09:00 и 29 июля с 08:00 до 08:30. Тихановская выступит 20 июля с 08:00 до 08:30 и 29 июля с 08:30 до 09:00. Канопацкой предоставлено эфирное время 22 июля с 08:00 до 08:30 и 27 июля с 08:00 до 08:30. Свою предвыборную программу Черечень озвучит 22 июля с 08:30 до 09:00 и 27 июля с 08:30 до 09:00.

Также у кандидатов есть возможность опубликовать свои программы в газетах «Республика» и «Звязда». Из первоначального перечня исключены «Беларусь сегодня», а также все региональные издания.

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