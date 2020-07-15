2020-07-15T07:46:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Ресторатор Вадим Прокопьев вызвал Александра Лукашенко на дуэль

Он дал президенту сутки на размышление. Если Лукашенко откажется извиниться Прокопьев предложил уладить конфликт при помощи кулачного боя
Сергей Диндиков
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Ресторатор сказал, что в его обществе после произнесения подобных слов есть только два варианта: публичные извинения или дуэльРесторатор сказал, что в его обществе после произнесения подобных слов есть только два варианта: публичные извинения или дуэльФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Знаменитый ресторатор из Минска Вадим Прокопьев в своем видеообращении, размещенном на Youtube вызвал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на поединок.

Поводом для этого стали негативные отзывы президента, а также оскорбления в адрес бизнесмена, пишет NN.by.

Вызов на дуэль Прокопьев объяснил тем, что трое мужчин из хоккейной раздевалки Лукашенко подтвердили, что это правда. Ресторатор добавил, что в его обществе после произнесения подобных слов есть только два варианта: публичные извинения или дуэль.

Он дал президенту сутки на размышление. Если Лукашенко откажется извиниться Прокопьев предложил уладить конфликт при помощи кулачного боя. В качестве секундантов могли бы выступить министр внутренних дел Юрий Караев и бывший командир минского ОМОНа Юрий Подобед.

Ранее Вадим Прокопьев уже был возмущен тем, что государство оставило без поддержки во время пандемии коронавируса ресторанный бизнес. Также он записывал резкое видеообращение, в котором задавал вопрос «Почему государство нам хамит. В начале июля прошла информация, что он продал свой бизнес в Беларуси и переехал в Сингапур.

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