Ресторатор Вадим Прокопьев вызвал Александра Лукашенко на дуэль

Ресторатор сказал, что в его обществе после произнесения подобных слов есть только два варианта: публичные извинения или дуэль Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Он дал президенту сутки на размышление. Если Лукашенко откажется извиниться Прокопьев предложил уладить конфликт при помощи кулачного боя

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Знаменитый ресторатор из Минска Вадим Прокопьев в своем видеообращении, размещенном на Youtube вызвал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на поединок.

Поводом для этого стали негативные отзывы президента, а также оскорбления в адрес бизнесмена, пишет NN.by.

Вызов на дуэль Прокопьев объяснил тем, что трое мужчин из хоккейной раздевалки Лукашенко подтвердили, что это правда. Ресторатор добавил, что в его обществе после произнесения подобных слов есть только два варианта: публичные извинения или дуэль.

Он дал президенту сутки на размышление. Если Лукашенко откажется извиниться Прокопьев предложил уладить конфликт при помощи кулачного боя. В качестве секундантов могли бы выступить министр внутренних дел Юрий Караев и бывший командир минского ОМОНа Юрий Подобед.

Ранее Вадим Прокопьев уже был возмущен тем, что государство оставило без поддержки во время пандемии коронавируса ресторанный бизнес. Также он записывал резкое видеообращение, в котором задавал вопрос «Почему государство нам хамит. В начале июля прошла информация, что он продал свой бизнес в Беларуси и переехал в Сингапур.

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