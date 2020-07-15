2020-07-15T09:06:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Алло, мама! Срочно нужны деньги!»: Схема мошенничества старая - жертвы новые

Правоохранители обращаются к населению и просят граждан рассказать про эти случаи своим родителям
Сергей Диндиков
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Всё же есть бдительные граждане, которые усомнились в верности информацииВсё же есть бдительные граждане, которые усомнились в верности информацииФото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Вновь появились случаи мошенничества, жертвами которых становятся пожилые люди. Работают мошенники по следующей схеме: по случайному номеру телефона из телефонного справочника совершается звонок. Если ответил пожилой человек, сразу начинается развод. Естественно, поведется не каждый. Но, если обман удается и пенсионер поверит в то, что звонит какой-либо родственник, который попал в беду, злоумышленники тут же подсылают курьера, который забирает деньги. Еще один вариант - это просьба совершить международный денежный перевод, рассказали в МВД.

В июле минчане вновь столкнулись с этим мошенничеством. По заявлению одной из пенсионерок возбуждено уголовное дело. В телефонном разговоре неизвестное лицо сообщило ей о том, что ее сын является правонарушителем. Но вопрос можно уладить. Для непривлечения его к ответственности нужны деньги. 83-летняя жительница столицы передала курьеру $4000.

Все же есть бдительные граждане, которые усомнились в верности информации.

73-летняя жительница столицы сразу хотела отдать $2500. Но после беседы со злоумышленниками позвонила сыну.

Другая, 76-летняя, пенсионерка на подобное не повелась, а уточнила всю информацию у родственников.

Правоохранители обращаются к населению и просят граждан рассказать про эти случаи своим родителям. Нужно объяснить, что нельзя доверять телефонными звонкам, которые являются сомнительными. Сразу нужно позвонить «попавшему в беду» родственнику и убедиться в том, что это правда. Если кого-то из вас пытались обмануть мошенники, немедленно позвоните в милицию и сообщите об этом.

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