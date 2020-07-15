Владимир Макей и Уэнди Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и парламентский заместителем министра иностранных дел и министр международного развития Великобритании Уэнди Мортон по телефону обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества. Инициатором диалога выступила британская сторона, сообщает пресс-служба МИД.

В пресс-службе проинформировали, что сторонами выражена удовлетворительная оценка положительной динамики развития белорусско-британских торгово-экономических отношений. Макей и Мортон также обсудили пути их возобновления в будущем. Стороны обменялись мнениями о проведении президентских выборов в Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси пригласил парламентского заместителя министра иностранных дел и министра международного развития Великобритании приехать в Республику Беларусь с целью проведения двусторонних консультаций. Но только когда это позволит эпидемиологическая обстановка.

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Он также добавил, что правящий режим в стране «силен и спокоен» (подробности).