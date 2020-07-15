С начала года более 60 человек заблудились в лесах

Сейчас каждый день в лесах теряется 2-3 человека Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среднем за год теряется около 350 - 400 человек по стране

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Эти цифры озвучил на пресс-конференции начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, пишет БелТА.

Поисково-спасательная служба МЧС была создана в 2018 году - с тех пор спасатели вместе с волонтерами, работниками милиции и лесного хозяйства уже нашли 768 человек, в том числе 65 детей.

Сергей Новик рассказал, что за год теряется в среднем 350 - 400 человек. Например, в 2018 году нашли 279 человек (из них 31 ребенок), в 2019 - 425 взрослых и 26 детей, а за полгода 2020-го - 64 человека, включая 8 детей.

Сейчас каждый день в лесах теряются 2 - 3 человека. Часто это пожилые люди, которые забывают взять с собой мобильный телефон, не предупреждают детей и внуков.

Как не потеряться в лесу? Перед выходом изучить карту, взять телефон с навигатором и полной зарядкой, лекарства, спички, воду и перекус. Обязательно сообщите родным или знакомым, куда идете и когда планируете вернуться. Можно взять с собой свисток - по свисту вас легче будет найти. Не надевайте камуфляж, лучше что-то яркое. Не помешает красная кепка, косынка или любой заметный предмет. Одежда должна быть плотной.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, если потерялся близкий человек?

1. Обзвоните друзей, знакомых, родственников.

2. Если есть дача, узнайте, не появлялся ли пропавший там, возможно, он уехал, не предупредив.

3. Сообщите в милицию. Заявление должны принять в любом отделении от любого человека в первый же день (не нужно ждать три дня!). Если человек пропал в лесу, помимо заявления в милицию позвоните спасателям. После обращения в милицию можно оставить заявку на поиск и в ПСО «Ангел» на сайте псоангел.бел или по телефону 7733. Если потерялся ребенок, звоните в милицию в первую очередь.

4. Выберите свежую фотографию человека и распространите ее в соцсетях, описав, где, когда и как пропал человек. Укажите, во что он был одет.

5. Обзвоните больницы, в том числе в районе, где находится дача.

6. Если выдвигаетесь на поиски, а дома никого не остается, попросите соседей сообщить, если пропавший вдруг сам вернется домой.

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