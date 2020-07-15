2020-07-15T10:30:06+03:00
Общество
КП Беларусь

С начала года более 60 человек заблудились в лесах

В среднем за год теряется около 350 - 400 человек по стране
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Сейчас каждый день в лесах теряется 2-3 человекаСейчас каждый день в лесах теряется 2-3 человекаФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Эти цифры озвучил на пресс-конференции начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, пишет БелТА.

Поисково-спасательная служба МЧС была создана в 2018 году - с тех пор спасатели вместе с волонтерами, работниками милиции и лесного хозяйства уже нашли 768 человек, в том числе 65 детей.

Сергей Новик рассказал, что за год теряется в среднем 350 - 400 человек. Например, в 2018 году нашли 279 человек (из них 31 ребенок), в 2019 - 425 взрослых и 26 детей, а за полгода 2020-го - 64 человека, включая 8 детей.

Сейчас каждый день в лесах теряются 2 - 3 человека. Часто это пожилые люди, которые забывают взять с собой мобильный телефон, не предупреждают детей и внуков.

Как не потеряться в лесу? Перед выходом изучить карту, взять телефон с навигатором и полной зарядкой, лекарства, спички, воду и перекус. Обязательно сообщите родным или знакомым, куда идете и когда планируете вернуться. Можно взять с собой свисток - по свисту вас легче будет найти. Не надевайте камуфляж, лучше что-то яркое. Не помешает красная кепка, косынка или любой заметный предмет. Одежда должна быть плотной.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, если потерялся близкий человек?

1. Обзвоните друзей, знакомых, родственников.

2. Если есть дача, узнайте, не появлялся ли пропавший там, возможно, он уехал, не предупредив.

3. Сообщите в милицию. Заявление должны принять в любом отделении от любого человека в первый же день (не нужно ждать три дня!). Если человек пропал в лесу, помимо заявления в милицию позвоните спасателям. После обращения в милицию можно оставить заявку на поиск и в ПСО «Ангел» на сайте псоангел.бел или по телефону 7733. Если потерялся ребенок, звоните в милицию в первую очередь.

4. Выберите свежую фотографию человека и распространите ее в соцсетях, описав, где, когда и как пропал человек. Укажите, во что он был одет.

5. Обзвоните больницы, в том числе в районе, где находится дача.

6. Если выдвигаетесь на поиски, а дома никого не остается, попросите соседей сообщить, если пропавший вдруг сам вернется домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Советы отряда «Ангел», как не заблудиться в лесу: «Не одевайтесь в камуфляж и берите с собой телефон, даже если уходите на 15 минут»

Что такое «правило 30 минут», как выбрать место для ночлега и зачем носить с собой свисток - что нужно знать, чтобы не потеряться (Читать далее)

Истории спасенных отрядом «Ангел»: «Ел в лесу заячью капусту и спал на еловых ветках»

Что пережили те, кто потерялся в лесу, на болоте и в городе, и как действовать, чтобы избежать беды (Читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК об участниках акций 14 июля: Возбуждено уголовное дело по факту участия в действиях, нарушающих общественный порядок
В Беларуси установили перечень специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
«Приехали в Беларусь отдохнуть». В Минске задержали россиянина, который украл у новой знакомой крупную сумму
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
С начала года более 60 человек заблудились в лесах
Владимир Макей и Уэнди Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества
«Алло, мама! Срочно нужны деньги!»: Схема мошенничества старая - жертвы новые
Ресторатор Вадим Прокопьев вызвал Александра Лукашенко на дуэль
Центризбирком определил очередность выступлений кандидатов по радио и ТВ
Символ дня 14 июля: У здания ЦИК птица швырнула дохлую мышь на головы журналистам
В Минске, Гомеле и Бресте на несанкционированных акциях задержали журналистов
Фотофакт. В Минске 14 июля закрыли центральную станцию метро - "Купаловская". И "Октябрьскую" похоже, тоже
В Минске люди собрались на акцию несогласия
Миллиарды, офшоры и вклады в семейное поместье: что зачитала Ермошина из письма КГК о деятельности Бабарико?
В ближайшие дни, спустя 4 месяца, восстановится авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией
МВД предупредил белорусов, что собраться на улицах городов призывают зарубежные интернет-ресурсы
Видеофакт. Пьяный водитель, уходя от ГАИ, выскочил из машины и побежал в лес, а авто поехало дальше
ЕС отреагировал на отказ в регистрации кандидатов президенты Бабарико и Цепкало
Стало известно, кто заменит «ссыльных» ведущих Дениса Дудинского и Катерину Раецкую на «Славянском базаре»
Белорус через границу пытался незаконно пронести аквариумных рыбок, тритонов и лягушек
ДТП в Столинском районе: водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток
Местный житель в Барановичском районе на пастбище пас скот и обнаружил артиллерийский снаряд
Андрей Дмитриев: Готов в случае моей победы назначить новые выборы
Под Брестом из воды достали авто с телом 24-летнего мужчины
Курсы валют в Беларуси на 14 июля: доллар и евро на торгах подорожали
В поездах уже можно сидеть рядом: БЖД отменила «шахматную» рассадку
Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль «Фольксваген» и перевернулась