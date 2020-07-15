2020-07-15T10:57:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

К концу 2021 года в стране планируют выпустить 300 млн доз препарата
Сергей Диндиков
Поделиться:
Отмечается, что наивысшая иммунная «броня» была у группы, у которой дозировка была поменьшеОтмечается, что наивысшая иммунная «броня» была у группы, у которой дозировка была поменьшеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Первая фаза клинических испытаний на людях вакцины от COVID-19, которая разрабатывалась одной из американских компаний, показала, что у испытуемых к коронавирусу начал повышаться иммунитет. Медицинский журнал New England Journal of Medicine опубликовал предварительную информацию про исследования.

45 человек в возрасте от 18 до 55 лет принимали участие в испытаниях. Им сделано по две инъекции вакцины mRNA-1273 с разницей в 28 дней. Дозировки были по 25, 100 и 250 мкг. После инъекций у всех добровольцев появились антитела к COVID-19. После второго введения препарата их количество возросло в разы. Отмечается, что наивысшая иммунная «броня» была у группы, у которой дозировка была поменьше.

Приблизительно половина участников после ввода препарата подверглась побочным эффектам. Они начали испытывать головную боль, чувствовать состояния усталости, озноба, мышечной боли. Участились эффекты после инъекции второй части препарата. Разработчиками были проигнорированы эти факторы, так как ими не были выявлены критические причины для остановки дальнейших исследований препарата.

Сперва, в июне, учеными из компании были проведены испытания препарата на животных. Они показали, что вакцина не отягощает течение коронавируса.

Не так давно Reuters, ссылаясь на администрацию президента Дональда Трампа, писал, что массовый выпуск вакцины от COVID-19 начнется фармацевтическими компаниями США через 4 - 6 недель. К концу 2021 года в стране планируют выпустить 300 млн доз препарата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава ВОЗ раскритиковал отношение многих стран к борьбе с коронавирусом

Какими именно странами выбрана неправильная стратегия борьбы с распространением COVID-19, ученый не уточнил (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК об участниках акций 14 июля: Возбуждено уголовное дело по факту участия в действиях, нарушающих общественный порядок
В Беларуси установили перечень специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
«Приехали в Беларусь отдохнуть». В Минске задержали россиянина, который украл у новой знакомой крупную сумму
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
С начала года более 60 человек заблудились в лесах
Владимир Макей и Уэнди Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества
«Алло, мама! Срочно нужны деньги!»: Схема мошенничества старая - жертвы новые
Ресторатор Вадим Прокопьев вызвал Александра Лукашенко на дуэль
Центризбирком определил очередность выступлений кандидатов по радио и ТВ
Символ дня 14 июля: У здания ЦИК птица швырнула дохлую мышь на головы журналистам
В Минске, Гомеле и Бресте на несанкционированных акциях задержали журналистов
Фотофакт. В Минске 14 июля закрыли центральную станцию метро - "Купаловская". И "Октябрьскую" похоже, тоже
В Минске люди собрались на акцию несогласия
Миллиарды, офшоры и вклады в семейное поместье: что зачитала Ермошина из письма КГК о деятельности Бабарико?
В ближайшие дни, спустя 4 месяца, восстановится авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией
МВД предупредил белорусов, что собраться на улицах городов призывают зарубежные интернет-ресурсы
Видеофакт. Пьяный водитель, уходя от ГАИ, выскочил из машины и побежал в лес, а авто поехало дальше
ЕС отреагировал на отказ в регистрации кандидатов президенты Бабарико и Цепкало
Стало известно, кто заменит «ссыльных» ведущих Дениса Дудинского и Катерину Раецкую на «Славянском базаре»
Белорус через границу пытался незаконно пронести аквариумных рыбок, тритонов и лягушек
ДТП в Столинском районе: водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток
Местный житель в Барановичском районе на пастбище пас скот и обнаружил артиллерийский снаряд
Андрей Дмитриев: Готов в случае моей победы назначить новые выборы
Под Брестом из воды достали авто с телом 24-летнего мужчины
Курсы валют в Беларуси на 14 июля: доллар и евро на торгах подорожали
В поездах уже можно сидеть рядом: БЖД отменила «шахматную» рассадку
Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль «Фольксваген» и перевернулась