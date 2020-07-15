В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Отмечается, что наивысшая иммунная «броня» была у группы, у которой дозировка была поменьше Фото: Мария ЛЕНЦ

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Первая фаза клинических испытаний на людях вакцины от COVID-19, которая разрабатывалась одной из американских компаний, показала, что у испытуемых к коронавирусу начал повышаться иммунитет. Медицинский журнал New England Journal of Medicine опубликовал предварительную информацию про исследования.

45 человек в возрасте от 18 до 55 лет принимали участие в испытаниях. Им сделано по две инъекции вакцины mRNA-1273 с разницей в 28 дней. Дозировки были по 25, 100 и 250 мкг. После инъекций у всех добровольцев появились антитела к COVID-19. После второго введения препарата их количество возросло в разы. Отмечается, что наивысшая иммунная «броня» была у группы, у которой дозировка была поменьше.

Приблизительно половина участников после ввода препарата подверглась побочным эффектам. Они начали испытывать головную боль, чувствовать состояния усталости, озноба, мышечной боли. Участились эффекты после инъекции второй части препарата. Разработчиками были проигнорированы эти факторы, так как ими не были выявлены критические причины для остановки дальнейших исследований препарата.

Сперва, в июне, учеными из компании были проведены испытания препарата на животных. Они показали, что вакцина не отягощает течение коронавируса.

Не так давно Reuters, ссылаясь на администрацию президента Дональда Трампа, писал, что массовый выпуск вакцины от COVID-19 начнется фармацевтическими компаниями США через 4 - 6 недель. К концу 2021 года в стране планируют выпустить 300 млн доз препарата.

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