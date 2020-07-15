«Приехали в Беларусь отдохнуть». В Минске задержали россиянина, который украл у новой знакомой крупную сумму

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В милицию обратилась женщина из России: она рассказала, что мужчина, с которым она недавно познакомилась, украл у нее сумку с крупной суммой денег, мобильным телефоном и документами, рассказали в пресс-службе милиции.

С мужчиной потерпевшая познакомилась в интернете. В Минск они приехали спустя какое-то время после знакомства, чтобы отдохнуть. Оплату развлечений, аренду жилья и транспорта женщина взяла на себя. Когда женщина уснула в машине, молодой человек скрылся вместе с ее сумкой. Там лежали документы, карточки, телефон, 200 белорусских рублей и более 160 000 российских рублей.

33-летнего мужчину по горячим следам задержали на вокзале. Он собирался уехать в Москву. Украденные деньги он частично потратил на такси, остальное имущество милиционеры вернули владелице.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники по горячим следам задержали мужчину автовокзале. Он намеревался уехать в г. Москва. Задержанным оказался 33-летний житель Подмосковья.