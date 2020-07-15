В Беларуси установили перечень специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов

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Минобразования официально опубликовало постановление №163, которым утверждено два перечня специальностей, на которые некоторые абитуриенты смогут зачислится без вступительных экзаменов.

Первый перечень состоит из специальностей средних учебных заведений. В них без экзаменов могут поступить военнослужащие-срочники, которые имеют рекомендации от воинских частей и у которых отметки не ниже 6 баллов по предметам, которые требуется сдавать на вступительных испытаниях.

Общее количество специальностей в перечне - 25. Касаются они машиностроения, сварочных работ, монтажа и эксплуатации электрооборудования, горных работ, производства швейных изделий, изделий из кожи, строительства, аграрной отрасли, лесного хозяйства.

Во второй перечень включено 28 специальностей вузов. Эти заведения без поступления могут принимать победителей международных и республиканской олимпиад, победителей третьего этапа республиканской олимпиады по соответствующим предметам вступительных экзаменов, медалистов и тех, у кого есть профессионально-технический диплом с отличием. Помимо этого, вне конкурса на места заочной формы, оставшиеся после зачисления абитуриентов, могут идти военнослужащие-срочники, которые имеют рекомендации от воинских частей и у которых отметки не ниже 6 баллов по предметам, которые требуется сдавать на вступительных испытаниях.

Также в перечне значатся педагогические специальности (труд, изобразительное искусство), а также специальности, которые связаны с машиностроением, металлургией, лесным хозяйством, химической, легкой промышленностью, специальности аграрного профиля, ветеринарная медицина, лесохозяйственные специальности.

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