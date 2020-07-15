2020-07-15T11:40:10+03:00
Политика
КП Беларусь

СК об участниках акций 14 июля: Возбуждено уголовное дело по факту участия в действиях, нарушающих общественный порядок

Все видео, которые размещены в интернете, приобщили к материалам уголовного дела
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Задерживали людей и сотрудники в гражданской одеждеЗадерживали людей и сотрудники в гражданской одеждеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 июля на улицы Минска, Гомеля, Гродно, Могилева вышли люди, несогласные с результатами регистрации в кандидаты на пост президента. В МВД предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях и просили "проявить разум и мудрость". Стихийная акция в Минске продолжалась до позднего вечера, многие люди были задержаны, в том числе журналисты. Подробнее об этом можно прочитать в репортаже.

Следственный комитет утром 15 июля сообщил, что возбуждено уголовное дело.

- По факту организации и активного участия в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - сказано в сообщении пресс-службы.

Санкция статьи - от штрафа до лишения свободы на три года.

Все видео, которые размещены в интернете, приобщили к материалам уголовного дела и сейчас изучаются.

- Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка, -добавили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Акция несогласных в Гомеле: ОМОН прогонял с лавочек, милиция предупреждала о штрафах и «сутках» мам с детьми

Стихийная акция собиралась трижды, итог - минимум 10 задержанных [фото] (Читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК об участниках акций 14 июля: Возбуждено уголовное дело по факту участия в действиях, нарушающих общественный порядок
В Беларуси установили перечень специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
«Приехали в Беларусь отдохнуть». В Минске задержали россиянина, который украл у новой знакомой крупную сумму
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
С начала года более 60 человек заблудились в лесах
Владимир Макей и Уэнди Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества
«Алло, мама! Срочно нужны деньги!»: Схема мошенничества старая - жертвы новые
Ресторатор Вадим Прокопьев вызвал Александра Лукашенко на дуэль
Центризбирком определил очередность выступлений кандидатов по радио и ТВ
Символ дня 14 июля: У здания ЦИК птица швырнула дохлую мышь на головы журналистам
В Минске, Гомеле и Бресте на несанкционированных акциях задержали журналистов
Фотофакт. В Минске 14 июля закрыли центральную станцию метро - "Купаловская". И "Октябрьскую" похоже, тоже
В Минске люди собрались на акцию несогласия
Миллиарды, офшоры и вклады в семейное поместье: что зачитала Ермошина из письма КГК о деятельности Бабарико?
В ближайшие дни, спустя 4 месяца, восстановится авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией
МВД предупредил белорусов, что собраться на улицах городов призывают зарубежные интернет-ресурсы
Видеофакт. Пьяный водитель, уходя от ГАИ, выскочил из машины и побежал в лес, а авто поехало дальше
ЕС отреагировал на отказ в регистрации кандидатов президенты Бабарико и Цепкало
Стало известно, кто заменит «ссыльных» ведущих Дениса Дудинского и Катерину Раецкую на «Славянском базаре»
Белорус через границу пытался незаконно пронести аквариумных рыбок, тритонов и лягушек
ДТП в Столинском районе: водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток
Местный житель в Барановичском районе на пастбище пас скот и обнаружил артиллерийский снаряд
Андрей Дмитриев: Готов в случае моей победы назначить новые выборы
Под Брестом из воды достали авто с телом 24-летнего мужчины
Курсы валют в Беларуси на 14 июля: доллар и евро на торгах подорожали
В поездах уже можно сидеть рядом: БЖД отменила «шахматную» рассадку
Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль «Фольксваген» и перевернулась