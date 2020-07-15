СК об участниках акций 14 июля: Возбуждено уголовное дело по факту участия в действиях, нарушающих общественный порядок

Все видео, которые размещены в интернете, приобщили к материалам уголовного дела

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Во вторник, 14 июля на улицы Минска, Гомеля, Гродно, Могилева вышли люди, несогласные с результатами регистрации в кандидаты на пост президента. В МВД предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях и просили "проявить разум и мудрость". Стихийная акция в Минске продолжалась до позднего вечера, многие люди были задержаны, в том числе журналисты. Подробнее об этом можно прочитать в репортаже.

Следственный комитет утром 15 июля сообщил, что возбуждено уголовное дело.

- По факту организации и активного участия в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - сказано в сообщении пресс-службы.

Санкция статьи - от штрафа до лишения свободы на три года.

Все видео, которые размещены в интернете, приобщили к материалам уголовного дела и сейчас изучаются.

- Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка, -добавили в пресс-службе.

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