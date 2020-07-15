2020-07-15T12:13:16+03:00
Политика
КП Беларусь

МВД: во время акций 14 июля по всей стране задержали 250 человек

Некоторых из них отпустили после составления административных протоколов и проведения профбесед, других поместили в ИВС
Полина СВЕТЛОВА
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В МВД действия ОМОна охарактеризовали так: "Отличались слаженностью и четкостью"В МВД действия ОМОна охарактеризовали так: "Отличались слаженностью и четкостью"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске, - сообщили 15 июля в пресс-службе МВД, сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Речь идет об акциях, которые прошли 14 июля в крупных городах Беларуси: Минске, Гомеле, Бресте, Гродно.

Акция несогласных в Минске продлилась до позднего вечера Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция несогласных в Минске продлилась до позднего вечераФото: Святослав ЗОРКИЙ

Часть задержанных отпустили домой после составления протоколов, других поместили в ИВС. В МВД отметили, что некоторые белорусы проигнорировали предупреждения милиции и «поддались влиянию интернет-провокаторов. Это привело к определенным негативным последствиям».

В МВД прокомментировали и действия сотрудников ОМОНа и ГАИ:

- Отличались слаженностью и четкостью. Несмотря на агрессию отдельных граждан, они показали выдержку и высокий профессионализм.

По всей стране задержали 250 челвоек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По всей стране задержали 250 челвоекФото: Святослав ЗОРКИЙ

В СК рассказали, что в отношении участников акций возбуждено уголовное дело.

- По факту организации и активного участия в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, - сказано в сообщении пресс-службы.

В милиции призвали не поддаваться на провокации в соцсетях.

- В последнее время там активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков – это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно!

И предупредили: участие в массовом мероприятии - это право гражданина.

- Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности.

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