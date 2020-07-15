Лукашенко на встрече с активом Витебской области: Доходы населения будут расти, я в этом уверен

Президент также отметил, что доходы у населения уже выросли почти в семь раз, а пенсии - в девять раз

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Александр Лукашенко 15 июля приехал в Витебск с рабочим визитом. Он встретился с активом Витебской области. Об этом сообщает БелТА.

Во время встречи президент заявил, что очень рассчитывает на дальнейший рост доходов населения. Что касается Витебской области, то он отметил, что более чем у 103 тысяч семей улучшились жилищные условия.

«Это показатель. Хорошее движение. Доходы населения уже увеличились почти в семь раз, а зарплаты и пенсии - в девять раз», - подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, это еще не совсем то, что должно быть. И он уверен, что будет еще больше и доходы населения продолжат увеличиваться.

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