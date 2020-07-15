Минздрав разработал рекомендации для выборов: члены комиссий в масках, а избиратели - со своими ручками

Члены участковых комиссий должны обязательно использовать маски, перчатки, если есть возможность – лицевой щиток Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по проведению санэпидмероприятий во время выборов президента Республики Беларусь

Так, перед началом работы должен быть опрошен каждый член участковой комиссии о самочувствии. Допускаться к работе могут только лица без повышенной температуры тела, кашля, чихания и прочих признаков респираторной инфекции.

Члены участковых комиссий должны обязательно использовать маски, перчатки, если есть возможность - лицевой щиток. Везде должны быть дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей. Кстати, один из пунктов рекомендует избирателям при посещении участка для голосования те же средства защиты.

Естественно, при расстановке столов и стульев членов участковой комиссии, мест для наблюдателей, между избирателями должен учитываться принцип социального дистанцирования. Минздрав рекомендует обеспечить расстояние не менее одного метра друг от друга.

Избирателям рекомендовать не передавать в руки членам участковой комиссии документ, подтверждающий личность, а предъявлять самому в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы.

Также голосующим рекомендуется пользоваться собственными авторучками для подписи о получении и заполнении бюллетеня. Авторучки комиссий должны быть обработаны антисептиком после каждого избирателя.

Дверные ручки, перила, поверхности в кабинах для голосования, столы и иные контактные поверхности должны обрабатываться дезинфицирующими средствами не реже шести раз в течение дня выборов.

Ящик для голосования в конце мероприятия должен быть обработан снаружи дезсредством. При голосовании избирателя на дому ящик для голосования должен обрабатываться после посещения каждого избирателя.

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