2020-07-15T13:06:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Мы страну свою никому не отдадим и будем ее защищать

Александр Лукашенко встречается с активом Витебской области
ИННА КОРСАК
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Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области. Фото: belta.byЛукашенко проводит встречу с активом Витебской области. Фото: belta.by
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В среду, 15 июля, Александр Лукашенко с рабочим визитом приехал в Витебск. Президент встретился с активом Витебской области. Об этом сообщает БелТА.

На встрече белорусский лидер еще раз подчеркнул, что «свою страну мы никому не отдадим».

«Мы будем защищать ее всеми возможными законными методами. Но никому не отдадим», - заявил Лукашенко.

Напомним, что на встрече с активом Витебской области Лукашенко рассказал о том, что доходы белорусов увеличились в семь раз. И он уверен, что они и дальше продолжат расти.

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