«Ударил в живот куском арматуры». В Быховском районе мужчина поджег дом бывшей возлюбленной, отсидел и продолжил угрожать ей

Свидетелем нападения стала 20-летняя дочь потерпевшей - она вызвала милицию. Теперь мужчина получит еще один срок за покушение на убийство

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Мужчина из Быховского района даже после расставания с возлюбленной постоянно преследовал женщину и угрожал ей, сообщает пресс-служба СК. Когда в 2914 году женщина вышла замуж, он, приревновав, поджег ее дом. К счастью, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, никто не пострадал. А мужчину за поджог осудили на 3 года лишения свободы. Но и спустя время, оказавшись на свободе, агрессор продолжил преследовать женщину. Он часто приходил к ней домой пьяным выяснять отношения.

Так, 6 мая этого года он пришел к женщине ночью, повредив замок. Потерпевшая, увидев его на коридоре, стала выталкивать мужчину на улицу. В ответ он ударил ее куском арматуры в живот. Это увидела 20-летняя дочь потерпевшей, она вызвала милицию. 41-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Экспертиза показала, что у обвиняемого синдром зависимости от алкоголя. Но свои действия он полностью осознавал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчина находится под стражей.