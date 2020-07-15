2020-07-15T13:05:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ударил в живот куском арматуры». В Быховском районе мужчина поджег дом бывшей возлюбленной, отсидел и продолжил угрожать ей

Свидетелем нападения стала 20-летняя дочь потерпевшей - она вызвала милицию. Теперь мужчина получит еще один срок за покушение на убийство
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Мужчина постоянно угрожал потерпевшейМужчина постоянно угрожал потерпевшейФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Мужчина из Быховского района даже после расставания с возлюбленной постоянно преследовал женщину и угрожал ей, сообщает пресс-служба СК. Когда в 2914 году женщина вышла замуж, он, приревновав, поджег ее дом. К счастью, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, никто не пострадал. А мужчину за поджог осудили на 3 года лишения свободы. Но и спустя время, оказавшись на свободе, агрессор продолжил преследовать женщину. Он часто приходил к ней домой пьяным выяснять отношения.

Так, 6 мая этого года он пришел к женщине ночью, повредив замок. Потерпевшая, увидев его на коридоре, стала выталкивать мужчину на улицу. В ответ он ударил ее куском арматуры в живот. Это увидела 20-летняя дочь потерпевшей, она вызвала милицию. 41-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Экспертиза показала, что у обвиняемого синдром зависимости от алкоголя. Но свои действия он полностью осознавал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчина находится под стражей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко про рабочие места: Надо создать все условия для того, чтобы люди занимались своим делом и создавали рабочие места
В Минске 14 июля пострадали 6 омоновцев, 4 из них в больнице
В милицию сообщили, что площадь Славы в Могилеве заминирована - опасных предметов не нашли
Лукашенко о реформах: В Беларуси реформы не могут быть какими-то фейковыми, всеобъемлющими и огромными
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2020 года: 174 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
Лукашенко про уборочную кампанию: Чего бы нам не стоило, но надо убрать хлеб, несмотря ни на какие выборы
«Ударил в живот куском арматуры». В Быховском районе мужчина поджег дом бывшей возлюбленной, отсидел и продолжил угрожать ей
Лукашенко: Мы страну свою никому не отдадим и будем ее защищать
Минздрав разработал рекомендации для выборов: члены комиссий в масках, а избиратели - со своими ручками
Лукашенко на встрече с активом Витебской области: Доходы населения будут расти, я в этом уверен
МВД: Во время акций 14 июля по всей стране задержали 250 человек
СК об участниках акций 14 июля: Возбуждено уголовное дело по факту участия в действиях, нарушающих общественный порядок
В Беларуси установили перечень специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
«Приехали в Беларусь отдохнуть». В Минске задержали россиянина, который украл у новой знакомой крупную сумму
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
С начала года более 60 человек заблудились в лесах
Владимир Макей и Уэнди Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества
«Алло, мама! Срочно нужны деньги!»: Схема мошенничества старая - жертвы новые