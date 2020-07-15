Лукашенко про уборочную кампанию: Чего бы нам не стоило, но надо убрать хлеб, несмотря ни на какие выборы

Президент добавил, что после выборов «нам тоже надо будет что-то кушать»

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Александр Лукашенко приехал 15 июля в Витебск и провел встречу с активом Витебской области. Об этом сообщает БелТА.

Во время встречи президент заострил внимание на предстоящую уборочную кампанию.

«Чего бы нам не стоило, но надо убрать хлеб, несмотря ни на какие выборы. Они пройдут, и после 9 августа нам нужно будет что-то кушать. Ни в коем случае нельзя потерять этот год», - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что даже с вертолета заметно, что «в этом году вся республика другая». Он добавил, что его радует Витебщина. Но Лукашенко также предупредил о том, что именно в Витебской области из-за климатических условий уборка будет непростой.

«По словам губернатора, более 1 миллиона 300 тысяч тонн хлеба на поле. И нам надо взять этот хлеб и создать хотя бы 100 тысяч тонн резерва», - отметил Лукашенко.