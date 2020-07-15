2020-07-15T14:01:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2020 года: 174 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2020 года
Полина СВЕТЛОВа
Поделиться:
Не стоит забывать о мерах безопасностиНе стоит забывать о мерах безопасностиФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Свежая статистика по COVID-19 в Беларуси на 15 июля появилась в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего в Беларуси с момента первого выявленного случая - 65 443 зараженных. Новых случаев за сутки - 174.

После лечения в больницах домой выписали 56 379 пациентов. К сожалению, умерли 6 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса скончалось 480 человек.

При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания.

За все время в стране провели 1 миллион 151 тысячи 734 тестов для выявления COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусский эпидемиолог: Больные легкой формой коронавируса более опасны в эпидемическом плане

Что такое "вторая волна", слабеет ли вирус, как появляется иммунитет. На самые актуальные вопросы о коронавирусе ответил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эпидемиологии БГМУ Григорий Чистенко (Читать далее.)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко про рабочие места: Надо создать все условия для того, чтобы люди занимались своим делом и создавали рабочие места
В Минске 14 июля пострадали 6 омоновцев, 4 из них в больнице
В милицию сообщили, что площадь Славы в Могилеве заминирована - опасных предметов не нашли
Лукашенко о реформах: В Беларуси реформы не могут быть какими-то фейковыми, всеобъемлющими и огромными
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2020 года: 174 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
Лукашенко про уборочную кампанию: Чего бы нам не стоило, но надо убрать хлеб, несмотря ни на какие выборы
«Ударил в живот куском арматуры». В Быховском районе мужчина поджег дом бывшей возлюбленной, отсидел и продолжил угрожать ей
Лукашенко: Мы страну свою никому не отдадим и будем ее защищать
Минздрав разработал рекомендации для выборов: члены комиссий в масках, а избиратели - со своими ручками
Лукашенко на встрече с активом Витебской области: Доходы населения будут расти, я в этом уверен
МВД: Во время акций 14 июля по всей стране задержали 250 человек
СК об участниках акций 14 июля: Возбуждено уголовное дело по факту участия в действиях, нарушающих общественный порядок
В Беларуси установили перечень специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
«Приехали в Беларусь отдохнуть». В Минске задержали россиянина, который украл у новой знакомой крупную сумму
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
С начала года более 60 человек заблудились в лесах
Владимир Макей и Уэнди Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества
«Алло, мама! Срочно нужны деньги!»: Схема мошенничества старая - жертвы новые