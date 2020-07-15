Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2020 года: 174 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2020 года

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Свежая статистика по COVID-19 в Беларуси на 15 июля появилась в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего в Беларуси с момента первого выявленного случая - 65 443 зараженных. Новых случаев за сутки - 174.

После лечения в больницах домой выписали 56 379 пациентов. К сожалению, умерли 6 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса скончалось 480 человек.

При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания.

За все время в стране провели 1 миллион 151 тысячи 734 тестов для выявления COVID-19.

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