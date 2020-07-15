2020-07-15T14:03:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о реформах: В Беларуси реформы не могут быть какими-то фейковыми, всеобъемлющими и огромными

Президент также добавил, что за прошедшие годы в Беларуси было сделано немало, но впереди еще очень много работы
ИННА КОРСАК
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Александр Лукашенко высказался на встрече с Витебским активом и о реформах. Фото: belta.byАлександр Лукашенко высказался на встрече с Витебским активом и о реформах. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко 15 июля встретился с активом Витебской области. Об этом сообщает БелТА. На встрече были затронуты многие вопросы. Президент также высказался и о реформах. Именно о них часто высказываются альтернативные кандидаты в президенты.

«Они в Беларуси не могут быть фейковыми, всеобъемлющими и огромными», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что за последние годы в стране было сделано немало, но предстоит сделать еще больше.

«Впереди много работы. Последняя пятилетка оказалась самой сложной. Мы постараемся сделать все, но на это необходимы огромные ресурсы, в первую очередь денежные. На данный момент мы ими не располагаем. Выкручиваемся как только можем, ведь у нас нет запасов золота, металлов и углеводородов», - заявил президент.

Напомним, что Александр Лукашенко на встрече с Витебским активом напомнил о грядущей уборочной кампании и подчеркнул, что «хлеб нужно убрать, несмотря ни на какие выборы».

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