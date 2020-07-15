2020-07-15T14:04:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В милицию сообщили, что площадь Славы в Могилеве заминирована - опасных предметов не нашли

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об опасности наступает с 14 лет
Полина СВЕТЛОВА
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Сообщение о минировании поступило на электронную почтуСообщение о минировании поступило на электронную почтуФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В 9 утра 15 июля в оперативно-дежурную службу УВД Могилевского облисполкома поступило сообщение, что на площади Славы в Могилеве, возможно, находится взрывное устройство. Информация об этом была в письме, которое пришло ночью на электронную почту УВД, сообщает пресс-служба министерства.

На место выехали саперы, следственно-оперативная группа, другие службы. Площадь оцепили, подъезд машин к ней ограничили. На видео сапер осматривает площадь с собакой. Опасных предметов не нашли.

Напомним, заведомо ложное сообщение об опасности (взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по ст. 340 УК - 7 лет лишения свободы. Законом предусмотрена компенсация затрат, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение.

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