2020-07-15T14:36:40+03:00
Политика
КП Беларусь

В Минске 14 июля пострадали 6 омоновцев, 4 из них в больнице

Людям, которые оказывали сопротивление бойцам, грозит уголовная ответственность
Полина СВЕТЛОВА
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Все видео с мест происшествий направляют в СКВсе видео с мест происшествий направляют в СКФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Пресс-служба МВД сообщает, что в Минске во время пресечения несанкционированных акций пострадали сотрудники ОМОН.

- Несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями. Яркое свидетельство тому - кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца, - такое сообщение опубликовано в телеграм-канале МВД.

Шесть милиционеров ОМОН получили травмы, четверо из них госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.

В МВД добавили, что информация о состоянии здоровья пострадавших и видео с мест происшествий направляются в СК.

Напомним, во время акций по всей стране было задержано 250 человек, в том числе журналисты. Больше всего задержанных в Минске.

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