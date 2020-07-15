В Минске 14 июля пострадали 6 омоновцев, 4 из них в больнице
Пресс-служба МВД сообщает, что в Минске во время пресечения несанкционированных акций пострадали сотрудники ОМОН.
- Несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями. Яркое свидетельство тому - кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца, - такое сообщение опубликовано в телеграм-канале МВД.
Шесть милиционеров ОМОН получили травмы, четверо из них госпитализированы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.
В МВД добавили, что информация о состоянии здоровья пострадавших и видео с мест происшествий направляются в СК.
Напомним, во время акций по всей стране было задержано 250 человек, в том числе журналисты. Больше всего задержанных в Минске.
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