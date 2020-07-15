2020-07-15T14:39:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко про рабочие места: Надо создать все условия для того, чтобы люди занимались своим делом и создавали рабочие места

Президент напомнил, что для Витебской области характерны демографические проблемы. И добавил, что женщины рожают мало
ИННА КОРСАК
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Лукашенко на встрече с активом Витебской области заявил, что необходимо создать условия для того, чтобы люди занимались своим делом. Фото: belta.byЛукашенко на встрече с активом Витебской области заявил, что необходимо создать условия для того, чтобы люди занимались своим делом. Фото: belta.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля приехал в Витебск с рабочей поездкой. Он провел встречу и пообщался с активом Витебской области. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко на встрече заявил, что «необходимо создать все условия для того, чтобы люди занимались своим делом и создавали рабочие места». И добавил, что здесь «у нас непочатый край работы».

В качестве примера президент привел деревообработку.

«Мы же в лесу живем. А деревообработкой занимается, наверное, только процентов 15 - 20. Нам надо развивать данные направления», - отметил Лукашенко.

Он добавил, что для Витебской области очень остро стоит демографический вопрос. Но в целом это важнейшая проблема для всей страны.

«Рожаете мало. Да и люди уезжают за границу, населения становится меньше. Все вопросы, которые мы принимали по Витебской области, направлены были на то, чтобы заинтересовать людей работой. Именно на этой земле. Нам важно и нужно закрепить трудовые ресурсы именно здесь», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что у людей должна быть хорошая работа и нормальная заработная плата.

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