Лукашенко про рабочие места: Надо создать все условия для того, чтобы люди занимались своим делом и создавали рабочие места
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля приехал в Витебск с рабочей поездкой. Он провел встречу и пообщался с активом Витебской области. Об этом сообщает БелТА.
Лукашенко на встрече заявил, что «необходимо создать все условия для того, чтобы люди занимались своим делом и создавали рабочие места». И добавил, что здесь «у нас непочатый край работы».
В качестве примера президент привел деревообработку.
«Мы же в лесу живем. А деревообработкой занимается, наверное, только процентов 15 - 20. Нам надо развивать данные направления», - отметил Лукашенко.
Он добавил, что для Витебской области очень остро стоит демографический вопрос. Но в целом это важнейшая проблема для всей страны.
«Рожаете мало. Да и люди уезжают за границу, населения становится меньше. Все вопросы, которые мы принимали по Витебской области, направлены были на то, чтобы заинтересовать людей работой. Именно на этой земле. Нам важно и нужно закрепить трудовые ресурсы именно здесь», - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что у людей должна быть хорошая работа и нормальная заработная плата.
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