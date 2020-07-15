2020-07-15T20:55:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Мэр Бреста Александр Рогачук рассказал, как болел коронавирусом: «Десять дней лечили, делали капельницы»

Председатель горисполкома перенес болезнь в легкой форме, но ходили слухи, что он на ИВЛ
Оксана БРОВАЧ
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Рогачук опроверг слухи о том, что лежал на ИВЛ. Фото: brestcity.comРогачук опроверг слухи о том, что лежал на ИВЛ. Фото: brestcity.com
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Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на пресс-конференции 15 июля прокомментировал слухи о своей болезни. В соцсетях писали, что он заболел коронавирусом и находится на аппарате ИВЛ.

– Моей жене уже звонили и очень корректно спрашивали, нужна ли помощь в организации определенных процессов, - поделился Александ Рогачук.

Чиновник признался, что действительно болел и у него был подтвержден коронавирус.

– Я реально заболел. Ну как заболел - температура 37,3. Когда мне засунули в нос эти две штучки, отправили на КТ и пришел ПЦР, что я положительный. Меня положили в пульмонологию Центральной городской больницы. Десять дней лечили, все эти капельницы, все остальное, - комментирует Рогачук.

Болезнь случилась незадолго до визита Александра Лукашенко в Брест. К этому моменту глава горисполкома успел выздороветь.

– А тут 22 июня, визит главы государства. Я стал себя хорошо чувствовать, мне сделали повторный ПЦР через какое-то время. Результат пришел отрицательный. Почему меня и допустили к главе государства, - заключил чиновник.

На днях Александр Рогачук сделал тест на антитела - он показал, что в крови есть иммуноглобулины, то есть человек уже переболел.

Также градоначальник рассказал о заболеваемости коронавирусом в Бресте на данный момент.

– Сейчас ситуация выравнивается. Всего в Бресте на данный момент 531 человек госпитализирован с диагнозом пневмония. Еще неделю назад была 1000, почти 1300 человек. Максимальное количество госпитализированных за сутки было 186 человек. Но еще и дома были люди с пневмониями. Сейчас тенденция устойчивая. С 12 июля мы уже не госпитализируем в больницу №1, все больные направляются только в ЦГБ, - поделился последними цифрами председатель горисполкома Александр Рогачук.

Напомним, в начале июня в Бресте был подъем заболеваемости коронавирусом. В день с пневмониями госпитализировали по 100 человек. Брестчина позже других регионов страны столкнулась со вспышкой COVID-19.

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