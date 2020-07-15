2020-07-15T17:00:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Мэр Бреста про референдум об аккумуляторном заводе: «Посчитали все расходы - 320 тысяч рублей. Это четыре машины скорой помощи»»

Про скандальный завод и референдум о его судьбе председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал на пресс-конференции 15 июля
Оксана БРОВАЧ
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Председатель горисполкома озвучил, сколько будет стоить референдум.Председатель горисполкома озвучил, сколько будет стоить референдум.Фото: Оксана БРОВАЧ
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На брифинге в Брестском горисполкоме 15 июля председатель Александр Рогачук впервые озвучил, во сколько городу может обойтись местный референдум о судьбе аккумуляторного завода. По словам чиновника, проведение референдума сравнимо с выборами в местные советы депутатов.

– Цена вопроса. Я дал поручение, посчитали по минимуму: по 9 человек в комиссии, 133 комиссии в городе. Посчитали все расходы, это же за счет местного бюджета проводится: 320 тысяч белорусских рублей стоимость городского референдума, - говорит Александр Рогачук.

Инициативная группа для проведения референдума еще не сформирована, но городские власти готовятся к тому, что он может состояться.

– Это четыре машины скорой помощи. Это иезуитское сравнение, я понимаю. Но кубышка-то не полная городская. Я не против референдума, я наоборот за то, чтобы мы были первые по этому прецеденту: провели референдум как элемент местного самоуправления, - добавил председатель горисполкома.

Также чиновник пообещал, что встречи с активистами и желающими участвовать в решении этого вопроса продолжатся.

– Я был уверен, что 99% брестчан против аккумуляторного завода. Я тоже внушаемый человек! Но я посещаю трудовые коллективы. Я говорю: поднимите руки, кто за завод, работающий в строгом соответствии с экологическими нормами. Я удивился! Количество голосов было 50 на 50, часть вообще воздержалась. Это нормально, но я к чему веду. Я думал нет понятия «сторонник строительства аккумуляторного завода». Для меня было открытие, что есть люди, которые понимают, что надо развивать производство. Когда я увидел 50 на 50, я понял, что важен референдум как элемент юридически оформленного мнения горожан. И если раньше я был уверен, что брестчане проголосуют против завода, то теперь – Бог его знает, - рассказывает Александр Рогачук.

Напомним, во время визита в Брест 22 июня Александр Лукашенко встретился с протестующими против завода и пообещал провести местный референдум, который решит, запустится ли аккумуляторный завод.

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