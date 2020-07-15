Не получили приглашения от МИД: впервые за 20 лет представители ОБСЕ не будут наблюдать за выборами в Беларуси

Представителей ОБСЕ впервые за 20 лет не пригласили наблюдать за выборами в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава БДИПЧ ОБСЕ заявила, что обеспокоена и озабочена сообщениями о том, что потенциальные кандидаты в президенты были запуганы, а активисты - арестованы

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В официальном пресс-релизе, который размещен на сайте ОБСЕ, сообщили, что впервые за 20 лет представители ОБСЕ не будут наблюдать за выборами в Беларуси. Они не получили приглашения от МИД.

«Отсутствие приглашения более чем через два месяца после объявления выборов помешало представителям Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса в Беларуси», - отметила директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

Она также добавила, что глубоко озабочена происходящим в Беларуси.

«Потенциальные кандидаты в президенты были запуганы, а активисты - арестованы», - сообщила Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

Глава БДИПЧ добавила, что Бюро приложило все усилия после вспышки коронавирусной инфекции для того, чтобы выполнить свой мандат по наблюдению за выборами.

«Отсутствие приглашения в такой непростой ситуации с коронавирусом может означать лишь одно: с нами не хотят сотрудничать, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ», - заявила глава БДИПЧ ОБСЕ.

Она также призвала власти Беларуси для принятия конкретных шагов по осуществлению защиты свобод и прав в Беларуси.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.