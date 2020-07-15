Лукашенко открыл после реконструкции в Витебске путепровод «Полоцкий»: Это памятник на века, который мы оставляем нашим славянским народам
Александр Лукашенко 15 июля приехал в Витебск с рабочей поездкой. Он успел провести встречу и пообщаться с активом Витебской области. Также президент присутствовал на открытии путепровода «Полоцкий». Об этом сообщает БелТА.
«Тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Могу себе только представить, какая беда была в городе, когда в городе был старый путепровод, а нового еще не было. Согласитесь, что без данного чудо-сооружения Витебск не мог бы существовать», - отметил Лукашенко.
Президент добавил, что реконструкция путепровода «Полоцкий» завершилась раньше, чем планировалось.
«Все благодаря вам. Важно, что мы сдаем путепровод к нашему «Славянскому базару». Гости приедут в Витебск и увидят наш современный и красивый город. Получилась очень удобная развязка. Мы сделали важнейшую дорогу. Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому народу», - подчеркнул президент.
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