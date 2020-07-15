Курсы валют в Беларуси на 15 июля: на торгах доллар подешевел, а евро вырос

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 15 июля.

Доллар снизился на 0,0178 и теперь стоит 2,4016 белорусского рубля.

Евро подрос на 0,0014 и теперь стоит 2,7445 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0093 и теперь стоит 3,3919 белорусского рубля.

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