Курсы валют в Беларуси на 15 июля: на торгах доллар подешевел, а евро вырос
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 15 июля.
Доллар снизился на 0,0178 и теперь стоит 2,4016 белорусского рубля.
Евро подрос на 0,0014 и теперь стоит 2,7445 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,0093 и теперь стоит 3,3919 белорусского рубля.
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