В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину

В Борисове на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку Фото: Павел МАРТИНЧИК

У пенсионерки травмирован левый локоть, пятка левой ноги, а также обширная рана на правом бедре

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В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю пенсионерку 14 июля, во вторник. Об этом сообщила БелТА.

«За рулем автомобиля марки "Киа Спортейдж" находился 61-летний мужчина. Пенсионерка переходила дорогу. В этот момент легковой автомобиль наехал на пожилую женщину», - рассказала старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

В результате столкновения у женщины травмирован левый локоть, пятка левой ноги, а также обширная рана на правом бедре

Проводится проверка.

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