2020-07-15T17:07:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину

У пенсионерки травмирован левый локоть, пятка левой ноги, а также обширная рана на правом бедре
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В Борисове на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионеркуВ Борисове на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионеркуФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю пенсионерку 14 июля, во вторник. Об этом сообщила БелТА.

«За рулем автомобиля марки "Киа Спортейдж" находился 61-летний мужчина. Пенсионерка переходила дорогу. В этот момент легковой автомобиль наехал на пожилую женщину», - рассказала старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

В результате столкновения у женщины травмирован левый локоть, пятка левой ноги, а также обширная рана на правом бедре

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Брестом из воды достали авто с телом 24-летнего мужчины.

Как автомобиль оказался на дне - пока неизвестно. (подробности)

Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль «Фольксваген» и перевернулась.

К счастью, в ДТП пострадавших нет. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко рассказал, как глава Витебской области вылечился от коронавируса косой и физкультурой
Мэр Бреста про референдум об аккумуляторном заводе: «Посчитали все расходы - 320 тысяч рублей. Это четыре машины скорой помощи»»
В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину
Мэр Бреста Александр Рогачук завел телеграм-канал: «Для меня это полезная вещь, не какая-то обязаловка»
Курсы валют в Беларуси на 15 июля: на торгах доллар подешевел, а евро вырос
Лукашенко открыл после реконструкции в Витебске путепровод «Полоцкий»: Это памятник на века, который мы оставляем нашим славянским народам
Не получили приглашения от МИД: впервые за 20 лет представители ОБСЕ не будут наблюдать за выборами в Беларуси
Лукашенко про рабочие места: Надо создать все условия для того, чтобы люди занимались своим делом и создавали рабочие места
В Минске 14 июля пострадали 6 омоновцев, 4 из них в больнице
В милицию сообщили, что площадь Славы в Могилеве заминирована - опасных предметов не нашли
Лукашенко о реформах: В Беларуси реформы не могут быть какими-то фейковыми, всеобъемлющими и огромными
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2020 года: 174 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
Лукашенко про уборочную кампанию: Чего бы нам не стоило, но надо убрать хлеб, несмотря ни на какие выборы
«Ударил в живот куском арматуры». В Быховском районе мужчина поджег дом бывшей возлюбленной, отсидел и продолжил угрожать ей
Лукашенко: Мы страну свою никому не отдадим и будем ее защищать
Минздрав разработал рекомендации для выборов: члены комиссий в масках, а избиратели - со своими ручками
Лукашенко на встрече с активом Витебской области: Доходы населения будут расти, я в этом уверен
МВД: Во время акций 14 июля по всей стране задержали 250 человек
СК об участниках акций 14 июля: Возбуждено уголовное дело по факту участия в действиях, нарушающих общественный порядок
В Беларуси установили перечень специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
«Приехали в Беларусь отдохнуть». В Минске задержали россиянина, который украл у новой знакомой крупную сумму
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
С начала года более 60 человек заблудились в лесах
Владимир Макей и Уэнди Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества
«Алло, мама! Срочно нужны деньги!»: Схема мошенничества старая - жертвы новые