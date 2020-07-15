В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину
В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю пенсионерку 14 июля, во вторник. Об этом сообщила БелТА.
«За рулем автомобиля марки "Киа Спортейдж" находился 61-летний мужчина. Пенсионерка переходила дорогу. В этот момент легковой автомобиль наехал на пожилую женщину», - рассказала старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.
В результате столкновения у женщины травмирован левый локоть, пятка левой ноги, а также обширная рана на правом бедре
Проводится проверка.
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