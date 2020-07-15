Лукашенко рассказал, как глава Витебской области вылечился от коронавируса косой и физкультурой

Лукашенко снова пояснил, что во время пандемии COVID_19 "ни в коем случае нельзя было закрывать людей в квартирах". Фото: belta.by.

«Это то, о чем я сказал в самом начале - трактор всех вылечит», - пояснил президент свой совет в борьбе с пандемией

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в среду, 15 июля, действующий президент Беларуси посетил с рабочим визитом Витебскую область и встретился с активом региона.

Общаясь с местной властью, Александр Лукашенко, говорил не только о зарплатах, развитии Витебщины и реформах, возможных в республике, но и рассказал, как глава области Николай Шерстнев излечился от коронавируса. Видео с выступления президента опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

- Так как ты боролся? Ну, он говорит, брал косу, шел косить, каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился, - рассказал Лукашенко о Шерстневе.

А затем пояснил, что нагрузки и работу, как средство спасения от «ковида» он рекомендовал, когда пандемия только набирала обороты.

- Это то, о чем я сказал в самом начале - трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, тем более год хороший. А во вторых, надо было на воздухе работать. Ни в коем случае нельзя было закрывать людей в этих однокомнатных, двух комнатных квартирах, - резюмировал белорусский лидер.

В кадры видео попал и сам переболевший председатель Витебского облисполкома - широко улыбаясь и кивнув головой, он молча подтвердил этот факт.

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