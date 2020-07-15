Начальник ГУВД о задержанных 14 июля: «В отношении 115 человек составлены административные протоколы»

Иван Кубраков говорит, что сотрудники милиции вели себя сдержанно

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В телеграм-канале МВД появился видеокомментарий начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова о событиях 14 июля. Он рассказал, что накануне в интернете появились призывы к минчанам собраться в центральной части города «для проведения несанкционированных мероприятий». С 19 часов люди в Минске стали выстраиваться в цепочки, этим они мешали движению пешеходов и автомобилистов. По словам Кубракова, в центре города с 19 часов до полуночи собрались около 2 тысяч человек.

- Многие граждане пытались спровоцировать драку с сотрудниками органов внутренних дел. Было принято решение о пресечении данных правонарушений, а также о задержании активных участников. Многие из них оказали активное неповиновение сотрудникам, большинство из них было доставлено в территориальные подразделения органов внутренних дел.

В отношении 115 граждан составлены административные протоколы. Милиция ищет и других нарушителей. Прокомментировал начальник ГУВД и стычки участников акции с ОМОНом. По информации МВД, 6 омоновцев пострадали.

Начальник ГУВД высказался и о действиях милицииФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сотрудниками милиции была проявлена сдержанность, даже несмотря на то, что им наносились удары.

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