2020-07-15T18:19:23+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Украина еще на месяц продлевает карантин из-за COVID-19 - до конца лета

В некоторых областях все еще неблагополучная эпидобстановка. И да, до осени белорусам украинских пляжей не видать
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Украина не готова отменить карантин полностью.Украина не готова отменить карантин полностью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ведомство подготавливает проект постановления, которое продлит карантинные меры в стране еще минимум на месяц, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее планировалось, что «ковидный карантин» в стране-соседке отменят 31 июля, но уже сейчас глава украинского ведомства предупредил, что этого не произойдет.

- На основании актуальной эпидемической ситуации, Украина не может отказаться от ограничительных мер. Поэтому будем продолжать (Прим.: карантин), - резюмировал министр здравоохранения Степанов.

По информации Минздрава, в 6 областях Украины заболеваемость коронавирусом не соответствует всем необходимым условиям для ослабления противоэпидемических мер.

Напомним, сейчас в стране действует так называемый адаптивный карантин, которые предусматривает постепенно смягчение ограничительных мер в зависимости от эпидобстановки в каждом регионе в отдельности.

Как информирует ресурс worldometers.info в Украине на 15 июля коронавирусом заболели 55 607 человек, умерли 1427 пациентов, выздоровел 28 131 заболевший. За последние сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 836 человек.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зеленский принял жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Украине: полностью останавливается общественный транспорт и метро.

А все больницы приготовят для тяжелых инфицированных: никаких плановых мероприятий и операций (видео; подробности).

Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский и его дети уже прошли тестирование. Их результаты отрицательные (подробности).

«Мне никто не помогал, я вернулась через Беларусь»: украинка рассказала, как добиралась из Уханя в родной Херсон со своей собачкой.

Девушка пробыла три месяца в изоляции в Китае, потому что на эвакуационный борт с животным ее не пустили (видео; подробности).

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Украина »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мэр Бреста Александр Рогачук рассказал, как болел коронавирусом: «Десять дней лечили, делали капельницы»
Фотофакт. Вечером 15 июля в Минске частично перекрыли проспект Независимости
В центре Минска по рекомендации ГУВД закрыли три станции метро: и на вход, и на выход
Белстат подсчитал, что с начала 2020 года реальные доходы белорусов выросли почти на 5,5%
Цепкало, как и штаб Бабарико, предлагает белорусам подать жалобу в ЦИК
Гомельские таможенники развернули на границе 800 килограммов российской молочки без документов
Видеофакт. Пьяный житель Горок угнал «Жигули» и через пять минут попался милиционерам
Цепкало о турецком бизнесмене, который пожаловался на него в Генпрокуратуру: «Не хочу комментировать какой-то поклеп»
Украина еще на месяц продлевает карантин из-за COVID-19 - до конца лета
Начальник ГУВД о задержанных 14 июля: «В отношении 115 человек составлены административные протоколы»
Лукашенко рассказал, как глава Витебской области вылечился от коронавируса косой и физкультурой
Мэр Бреста про референдум об аккумуляторном заводе: «Посчитали все расходы - 320 тысяч рублей. Это четыре машины скорой помощи»»
В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину
Мэр Бреста Александр Рогачук завел телеграм-канал: «Для меня это полезная вещь, не какая-то обязаловка»
Курсы валют в Беларуси на 15 июля: на торгах доллар подешевел, а евро вырос