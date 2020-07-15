Украина еще на месяц продлевает карантин из-за COVID-19 - до конца лета

В некоторых областях все еще неблагополучная эпидобстановка. И да, до осени белорусам украинских пляжей не видать

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Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ведомство подготавливает проект постановления, которое продлит карантинные меры в стране еще минимум на месяц, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее планировалось, что «ковидный карантин» в стране-соседке отменят 31 июля, но уже сейчас глава украинского ведомства предупредил, что этого не произойдет.

- На основании актуальной эпидемической ситуации, Украина не может отказаться от ограничительных мер. Поэтому будем продолжать (Прим.: карантин), - резюмировал министр здравоохранения Степанов.

По информации Минздрава, в 6 областях Украины заболеваемость коронавирусом не соответствует всем необходимым условиям для ослабления противоэпидемических мер.

Напомним, сейчас в стране действует так называемый адаптивный карантин, которые предусматривает постепенно смягчение ограничительных мер в зависимости от эпидобстановки в каждом регионе в отдельности.

Как информирует ресурс worldometers.info в Украине на 15 июля коронавирусом заболели 55 607 человек, умерли 1427 пациентов, выздоровел 28 131 заболевший. За последние сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 836 человек.

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