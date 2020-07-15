Цепкало о турецком бизнесмене, который пожаловался на него в Генпрокуратуру: «Не хочу комментировать какой-то поклеп»

В свою очередь гражданин Турции обратился в суд с заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации

Изменить размер текста: A A

Экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты, рассказал на пресс-конференции, что он думает о проверке, которую в отношении него проводит МВД. Напомним, турецкий бизнесмен обратился в Генпрокуратуру с заявлением о фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало. В свою очередь МВД начало проверку.

- Чем закончилась проверка МВД в отношении вас по заявлению турецкого бизнесмена? - спросила "КП" у Валерия Цепкало.

- Я не хочу комментировать какой-то поклеп, вообще абсолютно безосновательный. Человек, который известный в Беларуси мошенник и проходимец, против которого идут сотни различных судебных исков, написал какую-то бумагу, не имеющую вообще ко мне никакого отношения, - был краток бывший глава ПВТ.

К слову, турецкий бизнесмен подал заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик - Валерий Цепкало. Бизнесмен хочет опровержения от Цепкало, который нелестно отзывается о нем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огромная очередь у ЦИКа: десятки людей пришли жаловаться на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало

Тихановская после регистрации - мужу: Сережа, я тебя очень люблю и делаю это ради тебя