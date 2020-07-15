Цепкало о турецком бизнесмене, который пожаловался на него в Генпрокуратуру: «Не хочу комментировать какой-то поклеп»
Экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты, рассказал на пресс-конференции, что он думает о проверке, которую в отношении него проводит МВД. Напомним, турецкий бизнесмен обратился в Генпрокуратуру с заявлением о фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало. В свою очередь МВД начало проверку.
- Чем закончилась проверка МВД в отношении вас по заявлению турецкого бизнесмена? - спросила "КП" у Валерия Цепкало.
- Я не хочу комментировать какой-то поклеп, вообще абсолютно безосновательный. Человек, который известный в Беларуси мошенник и проходимец, против которого идут сотни различных судебных исков, написал какую-то бумагу, не имеющую вообще ко мне никакого отношения, - был краток бывший глава ПВТ.
К слову, турецкий бизнесмен подал заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик - Валерий Цепкало. Бизнесмен хочет опровержения от Цепкало, который нелестно отзывается о нем.
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