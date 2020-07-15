Видеофакт. Пьяный житель Горок угнал «Жигули» и через пять минут попался милиционерам
Курьезный автоугон произошел на днях в райцентре на Могилевщине, рассказали в пресс-службе МВД.
Поздно вечером в воскресенье, 12 июля, патрулируя улицы Горок, сотрудники Департамента охраны наткнулись на странные «Жигули». Машина ехала задним ходом, виляя из стороны в сторону, да еще и с выключенными габаритами.
- Наряд остановил машину и оказалось, что за рулем - угонщик. Выпивший 37-летний житель Горок угнал поддержанное авто за пять минут до встречи с правоохранителями, - уточнили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что и ранее горожанин привлекался к ответственности по уголовным делам о хищениях.
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