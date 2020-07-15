Гомельские таможенники развернули на границе 800 килограммов российской молочки без документов

Продукция была произведена в России из заменителей молочного жира. Фото: customs.gov.by.

Продукцию без сертификатов о качестве и безопасности перевозил российский ипэшник [фото]

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О том, что гомельскими таможенниками пресечена попытка ввоза на территорию Беларуси несертифицированной молочной продукции из России, проинформировала пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Грузовик «Рено» с 800 килограммами продуктов из молока: творог, сметана, сливочное масло, произведенные из заменителей молочного жира, в Беларусь ввез ипэшник из России. Машину с грузом остановили недалеко от деревни Селище.

Небезопасную продукцию вернули обратно, а перевозчика могут оштрафовать на крупную сумму. Фото: customs.gov.by.

- Водитель признался, что на груз у него сопроводительных документов нет. Как не имелось сертификатов о качестве, безопасности и фитосанитарных документов, - добавили в ГТК.

В отношении ипэшника-россиянина начали административный процесс, его могут оштрафовать на половину стоимости всего товара. Продукцию вернули на территорию России.

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