Цепкало, как и штаб Бабарико, предлагает белорусам подать жалобу в ЦИК

Экс-глава ПВТ, которого не зарегистрировали кандидатом в депутаты, будет обжаловать решение Центризбиркома

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Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом в депутаты, прокомментировал результаты ЦИК на пресс-конференции.

- Все вместе мы собрали свыше 700 тысяч подписей с Бабарико. И таким образом власть украла эти подписи у вас, - сказал Валерий Цепкало. - Над Виктором Бабарико еще идет процесс, и он не является лицом, который решением суда признан виновным. Поэтому нет оснований, с моей точки зрения, снимать его с президентской гонки. И тоже самое в отношении моих подписей. Центризбирком признал, что все подписи являются действительными, что действительно люди выражали свое мнение и желание видеть меня в составе кандидата в президенты.

Валерий Цепкало также предлагает белорусам направить жалобу в ЦИК "со своим желанием и подтверждением еще раз видеть нас в составе кандидатов в президенты".

- То, что произошло, это беспрецедентно. Понятно, что власть боится. Власть не испугалась только одного человека. (Светлану Тихановскую - Ред.).

16 июля Цепкало обратится в суд. Он хочет обжаловать решение ЦИК.

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