Белстат подсчитал, что с начала 2020 года реальные доходы белорусов выросли почти на 5,5%
О том, что за последние пять месяцев реальные денежные доходы белорусов (Прим.: уже без налогов, сборов или взносов, скорректированные к индексу потребцен) выросли более чем на 5 процентов, проинформировала пресс-служба Национального статкомитета.
Как подсчитали в Белстате, в сравнении с январем-маем 2019 года доходы населения республики составили в аналогичный период текущего года – 105,4 процента.
Что касается источников возросших денежных доходов, то они принципиально не изменились. В 64,2 процента от всего объема денежных доходов составляет зарплата, а также доходы от предпринимательской и другой приносящей дивиденды деятельности. Далее в 7,4 процента - это доходы с пенсий, пособий, стипендии и иных выплат. Также 23,5 процента - доходы от собственности, и 4,9 процента - прочие доходы.
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