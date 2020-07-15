2020-07-15T19:37:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белстат подсчитал, что с начала 2020 года реальные доходы белорусов выросли почти на 5,5%

А вы почувствовали, что стали богаче в сравнении с прошлым годом?
Надежда БУТОВИЧ
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В сравнении с 5 месяцами 2019 года, в 2020-ом белорусы получили больше доходов.В сравнении с 5 месяцами 2019 года, в 2020-ом белорусы получили больше доходов.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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О том, что за последние пять месяцев реальные денежные доходы белорусов (Прим.: уже без налогов, сборов или взносов, скорректированные к индексу потребцен) выросли более чем на 5 процентов, проинформировала пресс-служба Национального статкомитета.

Как подсчитали в Белстате, в сравнении с январем-маем 2019 года доходы населения республики составили в аналогичный период текущего года – 105,4 процента.

Что касается источников возросших денежных доходов, то они принципиально не изменились. В 64,2 процента от всего объема денежных доходов составляет зарплата, а также доходы от предпринимательской и другой приносящей дивиденды деятельности. Далее в 7,4 процента - это доходы с пенсий, пособий, стипендии и иных выплат. Также 23,5 процента - доходы от собственности, и 4,9 процента - прочие доходы.

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