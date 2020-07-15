Белстат подсчитал, что с начала 2020 года реальные доходы белорусов выросли почти на 5,5%

В сравнении с 5 месяцами 2019 года, в 2020-ом белорусы получили больше доходов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

А вы почувствовали, что стали богаче в сравнении с прошлым годом?

Изменить размер текста: A A

О том, что за последние пять месяцев реальные денежные доходы белорусов (Прим.: уже без налогов, сборов или взносов, скорректированные к индексу потребцен) выросли более чем на 5 процентов, проинформировала пресс-служба Национального статкомитета.

Как подсчитали в Белстате, в сравнении с январем-маем 2019 года доходы населения республики составили в аналогичный период текущего года – 105,4 процента.

Что касается источников возросших денежных доходов, то они принципиально не изменились. В 64,2 процента от всего объема денежных доходов составляет зарплата, а также доходы от предпринимательской и другой приносящей дивиденды деятельности. Далее в 7,4 процента - это доходы с пенсий, пособий, стипендии и иных выплат. Также 23,5 процента - доходы от собственности, и 4,9 процента - прочие доходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За несвоевременное погашение кредита банки могут повысить проценты в 2-3 раза. Нацбанк Беларуси запретил такой «грабеж».

Банки попросили снизить повышенные проценты по кредитам и отчитаться об этом до 1 августа (подробности).

Директор БМЗ: «Средняя зарплата у нас 1400 рублей - это мало. Россияне стараются переманить наших специалистов».

За последние годы в модернизацию предприятия инвестировано более миллиарда долларов (подробности).