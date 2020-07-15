В центре Минска по рекомендации ГУВД закрыли три станции метро: и на вход, и на выход

Метро закрыли, чтобы люди не переполняли платформы и вестибюли. Фото: Ольга ШЕСТАКОВА

Днем ранее, около восьми вечера закрывали только две станции на пересечении веток, да и то, выйти было можно

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В среду, 15 июля, в Минске перестали работать несколько центральных станций подземки. Сообщение об этом пресс-служба Минского метрополитена опубликовала в официальном Twitter-аккаунте.

Похожее происходило в столичном метро и накануне, во вторник, 14 июля, когда в центре города люди собрались на несанкционированные акции несогласия. Но тогда поезда останавливались и выти на верх было можно.

В среду вечером поезда на станциях Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы даже не останавливались. Нельзя было ни зайти на платформы, ни, естественно, выйти наверх, в город.

В этот раз руководство метрополитена прокомментировало свои действия рекомендациями ГУВД Минска.

- С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей, станции Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы 15 июля с 19.05 закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки на данных станциях, - констатировали в пресс-службе, принося извинения пассажирам за временные неудобства.

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