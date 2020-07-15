Фотофакт. Вечером 15 июля в Минске частично перекрыли проспект Независимости

Что происходит в белорусской столице в конце второго дня после объявления кандидатов в президенты?

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что на второй день после объявления ЦИК зарегистрированных пяти кандидатов, которые продолжат участие в президентской гонке, собралась длинная очередь желающих подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации Цепкало и Бабарико.

К 19.00 часам ЦИК закрылся - закончился рабочий день, и заявления попросили передавать в электронном виде. А уже в 19.05 по рекомендации ГУВД закрыли три станции метро в центре города: Октябрьскую, Купаловскую и Площадь Победы.

Как передали с минских улиц корреспонденты «Комсомолки» примерно в это же время - к восьми вечера стали перекрывать и проспект Независимости. Из обычного для Минска потока машин в это время остался мизер. Машины пропускали словно дозировано: то совершенно никого в трех полосах в обе стороны, то вдруг несколько легковых авто на обычных номерах, маршрутка, машина доставки пиццы, машина ГАИ…

Машины на проспект Независимости пускали словно дозировано.Фото: Ольга ШЕСТАКОВА

- Еще на круге (Прим.: перекрестке с круговым движением на Площади Победы) ГАИ разворачивает, пускает только спецтранспорт. Но вдоль проспекта Независимости много людей ходит, - сообщили очевидцы.

Также стало известно, что на улице Мясникова внутренние войска перекрыли тротуар. На вопросы горожан о том, куда им разрешается пройти, военные в краповых беретах предпочли не отвечать.

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