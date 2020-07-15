2020-07-15T20:53:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Мининформ вынес требования «Нашей Ниве» и The Village за недостоверные публикации

В ведомстве посчитали, что ресурсы распространили недостоверную информацию
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В Министерстве информации пояснили, что госорган ответил по существу, а у гражданина не был претензий. Фото: belta.by.В Министерстве информации пояснили, что госорган ответил по существу, а у гражданина не был претензий. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

О том, что Мининформ Беларуси во вторник, 14 июля, вынес требования устранить нарушения онлайн-ресурсам nashaniva.by и the-village.me, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Так владельцы «Нашей Нивы» и The Village предупреждены, что на сайтах появилась недостоверная информация, которая может нанести вред государственным или общественным интересам.

- Ресурсам вынесены требования устранить нарушения. Так как была распространена недостоверная информация о том, что госорган якобы ненадлежащим образом рассмотрел гражданскую жалобу, а направленный ответ будто бы не соответствовал сути его обращения, - уточнили в Мининформе.

В ведомстве пояснили, что при детальном рассмотрение вопроса стало ясно, что гражданину ответили «четко по существу» его обращения. Да и у самого заявителя тоже нет никаких претензий к ответу по его жалобе.

- Указанные интернет-ресурсы не проверили достоверность информации и распространили ее на своих платформах. Это нанесло вред госинтересам, что выразилось в подрыве доверия граждан к деятельности органов власти, связанной с надлежащим рассмотрением обращений граждан, - констатировали в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мининформ собирается ограничить белорусов от информации, несущей вред государству.

Новый министр Игорь Луцкий рекомендовал госСМИ повторять стратегию СТВ и объяснил, что ведомство начнет корректировать работу средств массовой информации (подробности).

Министр информации сказал, как изменить телевидение, чтобы не «краснеть за всякого рода шоуменов».

Глава Мининформа на встрече Лукашенко с представителями СМИ рассказал стратегию белорусского телевидения (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Могилевом плохо передвигающийся пенсионер с эпилепсией провел несколько дней в лесу
МИД Беларуси все-таки выслал приглашение международным наблюдателям на выборы
Для приезжающих из России в Беларуси отменили 14-дневную самоизоляцию
Валерий Цепкало ответил на слова Ермошиной: «Все то, что происходит сегодня, это активность гражданского общества»
Мининформ вынес требования «Нашей Ниве» и The Village за недостоверные публикации
Мэр Бреста Александр Рогачук рассказал, как болел коронавирусом: «Десять дней лечили, делали капельницы»
Фотофакт. Вечером 15 июля в Минске частично перекрыли проспект Независимости
В центре Минска по рекомендации ГУВД закрыли три станции метро: и на вход, и на выход
Белстат подсчитал, что с начала 2020 года реальные доходы белорусов выросли почти на 5,5%
Цепкало, как и штаб Бабарико, предлагает белорусам подать жалобу в ЦИК
Гомельские таможенники развернули на границе 800 килограммов российской молочки без документов
Видеофакт. Пьяный житель Горок угнал «Жигули» и через пять минут попался милиционерам
Цепкало о турецком бизнесмене, который пожаловался на него в Генпрокуратуру: «Не хочу комментировать какой-то поклеп»
Украина еще на месяц продлевает карантин из-за COVID-19 - до конца лета
Начальник ГУВД о задержанных 14 июля: «В отношении 115 человек составлены административные протоколы»
Лукашенко рассказал, как глава Витебской области вылечился от коронавируса косой и физкультурой
Мэр Бреста про референдум об аккумуляторном заводе: «Посчитали все расходы - 320 тысяч рублей. Это четыре машины скорой помощи»»
В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину
Мэр Бреста Александр Рогачук завел телеграм-канал: «Для меня это полезная вещь, не какая-то обязаловка»
Курсы валют в Беларуси на 15 июля: на торгах доллар подешевел, а евро вырос