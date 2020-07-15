Мининформ вынес требования «Нашей Ниве» и The Village за недостоверные публикации

В Министерстве информации пояснили, что госорган ответил по существу, а у гражданина не был претензий. Фото: belta.by.

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О том, что Мининформ Беларуси во вторник, 14 июля, вынес требования устранить нарушения онлайн-ресурсам nashaniva.by и the-village.me, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Так владельцы «Нашей Нивы» и The Village предупреждены, что на сайтах появилась недостоверная информация, которая может нанести вред государственным или общественным интересам.

- Ресурсам вынесены требования устранить нарушения. Так как была распространена недостоверная информация о том, что госорган якобы ненадлежащим образом рассмотрел гражданскую жалобу, а направленный ответ будто бы не соответствовал сути его обращения, - уточнили в Мининформе.

В ведомстве пояснили, что при детальном рассмотрение вопроса стало ясно, что гражданину ответили «четко по существу» его обращения. Да и у самого заявителя тоже нет никаких претензий к ответу по его жалобе.

- Указанные интернет-ресурсы не проверили достоверность информации и распространили ее на своих платформах. Это нанесло вред госинтересам, что выразилось в подрыве доверия граждан к деятельности органов власти, связанной с надлежащим рассмотрением обращений граждан, - констатировали в министерстве.

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