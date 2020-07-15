Валерий Цепкало ответил на слова Ермошиной: «Все то, что происходит сегодня, это активность гражданского общества»

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Экс-глава ПВТ, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты, отреагировал на заявление главы ЦИК Лидии Ермошиной. Лидия Михайловна в интервью изданию РИА Новости заявила, что несанкционированные акции в стране организованы и спланированы штабами Бабарико и Цепкало.

- Мы не планировали никакие несанкционированные акции. Все то, что происходит сегодня и происходило в период кампании по сбору подписей, это является просто активностью гражданского общества. Люди выстраивались в цепочки солидарности, "хлопали" власти, сигналили в машинах, выстраивались на автобусных остановках, или когда были очереди в магазин symbal.by. Эти акции никем не были спланированы. Это во всем мире считается нормальными, ненасильственными формами выражения мнения граждан, - сказал во время своей пресс-конференции Валерий Цепкало.

Напомним, в минувший вторник, 14 июля, в Минске прошла акция несогласия. Людей задерживали. По информации милиции, в отношении 115 граждан составлены административные протоколы. Всего же по стране 14 июля во время акций было задержано 250 человек.

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