Для приезжающих из России в Беларуси отменили 14-дневную самоизоляцию

Приехавшим из России в Беларуси не придется сидеть на самоизоляции две недели. Фото: Виталий КАРНАУХ

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В пресс-службе Минздрава сообщили, что со среды, 15 июля, Россия исключена из так называемого карантинного списка стран.

Ранее, 9 июля, двухнедельную самоизоляцию отменили для пребывающих еще из 12 государств.

- С 15 июля лицам, прибывающих из России, больше не обязательно отправляться на самоизоляцию на 14 календарных дней, - уточнили в ведомстве.

Напомним, после совещания с премьер-министром России глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что авиа и железнодорожное сообщение с Беларусью будет возобновлено в ближайшее время.

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