2020-07-15T21:16:29+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Для приезжающих из России в Беларуси отменили 14-дневную самоизоляцию

Минздрав Беларуси исключил Россию из карантинного списка
Надежда БУТОВИЧ
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Приехавшим из России в Беларуси не придется сидеть на самоизоляции две недели.Приехавшим из России в Беларуси не придется сидеть на самоизоляции две недели.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В пресс-службе Минздрава сообщили, что со среды, 15 июля, Россия исключена из так называемого карантинного списка стран.

Ранее, 9 июля, двухнедельную самоизоляцию отменили для пребывающих еще из 12 государств.

- С 15 июля лицам, прибывающих из России, больше не обязательно отправляться на самоизоляцию на 14 календарных дней, - уточнили в ведомстве.

Напомним, после совещания с премьер-министром России глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что авиа и железнодорожное сообщение с Беларусью будет возобновлено в ближайшее время.

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