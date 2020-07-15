МИД Беларуси все-таки выслал приглашение международным наблюдателям на выборы

В белорусском МИД надеяться, что БДИПЧ в Беларуси развернет наблюдательные дипмиссии на президентских выборах, как в других странах во время пандемии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об этом глава пресс-службы дипведомтсва сообщил 15 июля - за 25 дней до выборов

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О том, что белорусским МИДом направлены приглашения на выборы президента 2020 года для международных наблюдателей, проинформировала БелТА со ссылкой на Анатолия Глаза, пресс-секретаря дипведомтсва.

До этого представители ОБСЕ заявили, что не получив официальных приглашений от МИДа, они впервые за двадцать лет не будут наблюдать за выборами, мол, за оставшееся время миссии собраться не получится.

- Решение БДИПЧ стало для нас разочаровывающей неожиданностью. Искренне надеемся, что его пересмотрят, так как сегодня (Прим.: 15 июля) точно в день после регистрации кандидатов, как МИД публично заявлял раньше, приглашения на выборы были направлены, - уточнил глава пресс-службы ведомства.

Уточняется, что приглашения наблюдать за выборами президента Беларуси получат в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в СНГ и ШОС.

- Это наши традиционные партнеры, наблюдающие за выборами. Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, так же и в рамках ОБСЕ. Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения и в этот раз у нас такие же твердые намерения, - добавил Анатолий Глаз.

Уточняется, что в ближайшее время свои приглашения в адрес парламентских структур: собрания Союза Беларуси и России, межпарламентской ассамблеи СНГ, ассамблей ОБСЕ и Совета Европы направят и от Нацсобрания Беларуси.

- Ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы. Но это сложилось впервые. И внимательно проанализировав опыты других стран-участниц, где в последние месяцы прошли выборы, мы заметили, что в большинстве, если не во всех случаях, БДИПЧ все-таки разворачивало специальные наблюдательные миссии, состоящие из нескольких экспертов, - заметил представитель МИДа.

Резюмируя, пресс-секретарь дипломатического ведомства напомнил, что «Беларусь была и остается открытой для международного наблюдения и готова создать все условия для эффективной работы иностранных наблюдателей».

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